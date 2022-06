Limit pro registraci k DPH vzroste na dva miliony, pomůže to podnikání

Rozdělení pásem pro výdajový paušál 1. pásmo: V prvním pásmu jsou OSVČ s příjmy do jednoho milionu korun ročně bez ohledu na typ samostatné činnosti. Dále pak OSVČ s příjmy do 1,5 milionu korun ročně, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál. Jsou zde i OSVČ s příjmy do 2 milionu korun ročně, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80% výdajový paušál. 2. pásmo: Ve druhém pásmu jsou OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu korun bez ohledu na typ samostatné činnosti. Dále OSVČ s příjmy do 2 milionů korun, pokud k alespoň 75 % z nich lze uplatnit 80 či 60% výdajový paušál. 3. pásmo: Třetí pásmo paušální daně bude pro OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů korun bez ohledu na typ samostatné činnosti. Zdroj: ministerstvo financí