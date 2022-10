Další odborářské demonstrace nebudou. Zatím, říká prezidentský kandidát Středula

“Středula prezidentem nebude. Středula měl příležitost, ale propásl ji.“ To jsou úryvky z komentářů v médiích po odborářské demonstraci na Václavském náměstí. Co vy na to?

Přesný opak je pravda. Odbory se nezařadily do šiku těch, kteří měli ve svých heslech například ředění národa. Naše cíle byly ochrana republiky, ochrana zaměstnanců, ochrana firem. V tomhle případě je důležitý obsah. My jsme nerozdělovali společnost. My jsme chtěli, aby vláda naslouchala. Vláda má dvě možnosti, buď bude svou nekomunikací způsobovat nebezpečné rozdělení společnosti, kdy se významná část přidává na stranu radikálů, nebo komunikovat s těmi, kteří jsou stále racionální.

Inflace rodičovský příspěvek už slušně sežrala a stát se k tomu chová stylem, že nevidí, neslyší. Josef Středula předseda ČMKOS, kandidát na prezidenta