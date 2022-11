Mastercard spustil pomoc nejmenším podnikatelům s digitalizací i financováním

„Chceme změnit způsob, jak fungují malé podniky. Jsem rád, že se program může těšit podpoře české vlády i záštitě ministerstva průmyslu a obchodu,“ řekl na úvod ředitel Mastercard pro český a slovenský trh Michal Čarný s tím, že digitalizace je klíč k tomu, aby se podnikatelé mohli soustředit na klíčové aspekty svého podnikání.

„Teď je nejlepší moment. Tito podnikatelé čelí velikým výzvám, sotva skončil covid a už musí řešit další závažné ekonomické problémy. Chceme aby rostli, nejen přežili,“ doplnil s tím, že české mikro a malé podniky jsou páteří celého hospodářství. 19 z 20 podniků jsou definovány jako mikro nebo malé a zaměstnávají polovinu všech zaměstnanců.

„Jako horní hranice pro vstup do programu bude hodnocena velikost podniku, kterou teď ještě upřesňujeme. V rámci toho chceme být co nejvíce inkluzivní,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Čarný.

Z šetření mezi více 800 mikro a malými podniky, které proběhlo za podpory Hospodářské komory, mimo jiné vyplynulo, že skoro 60 procent dotázaných věří, že technologická adaptace je klíčová pro jejich byznys.

Podobné procento (54 procent) by rádo více využívalo digitálních nástrojů, ale neví, které z nich jsou pro jejich podnikání vhodné. 42 procent pak ví, že by je mělo používat, ale nejsou si jisti, zda k tomu mají potřebné dovednosti. V souvislosti s digitalizací uvedly téměř dvě třetiny (64 procent) dotazovaných, že by ocenily rady od jiných podnikatelů v segmentu.

Řekněte si o pomoc

Podniky tohoto typu by rády využívaly sociální média, plánovací systémy nebo elektronickou fakturaci. „Potřebují komunikovat, zviditelnit své jméno. Právě sociální média jim v tom mohou pomoci,“ doplnil viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza s tím, že i ti nejmenší podnikatelé se musí naučit říct si o pomoc a specifikovat, kde přesně ji potřebují cílit.

Z průzkumu vyplynulo také to, že osloveným podnikatelům chybí jedno kontaktní místo, kam by přišli a získali většinu potřebných informací ohledně digitalizace a podpory. Nemají totiž čas informace zjišťovat na více místech. I s tím má nový program ambici jim pomoct.

Program podle Čarného stojí na třech pilířích. Mezi ty patří podpora financování. „V rámci tohoto pilíře chceme spojit síly s poskytovateli finančních služeb. Díváme se primárně do řad našich finančních partnerů, což jsou hlavně bankovní domy. Ze zpětné vazby, kterou máme, je vidět, že mikro a malé podniky pro ně jsou strategickou prioritou,“ uvedl na dotaz iDNES.cz Čarný. Dále chce program pomoci se zmíněnou digitalizací a rozvojem znalostí nebo budováním sítě kontaktů.

„Digitalizace by nemělo být složité, trendy řešení. Má umožnit zaměřit víc času na vlastní byznys. Cílem je lidem uvolnit ruce, aby se mohli věnovat svému byznysu. Naše ambice je obavy kolem digitalizace rozptýlit,“ doplnil Čarný.

Fokus na ženy i uprchlíky

Strive Czechia bude věnovat zvláštní pozornost podnikům vlastněným či vedeným ženami a bude rovněž podporovat podniky vlastněné či provozované podnikateli, kteří byli vlivem válečného konfliktu donuceni k odchodu z Ukrajiny a rádi by restartovali své podnikání v České republice.

„Ženy podnikatelky pociťují větší potřebu služeb v oblasti osobního rozvoje a znalostí, jako jsou školení digitálních a manažerských dovedností. K dosažení větší míry odolnosti jejich podnikání a posílení růstu vyjadřují větší potřebu v oblasti finanční a všeobecné podpory,“ komentoval výsledky studie Prouza.