Poradna: Podnikáte jako OSVČ a plánujete dítě? Jak nepřijít o peníze

„Jestliže si platím paušální daň, budu mít automaticky nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tedy tak zvanou mateřskou? Nepřijdu o peníze?“ ptá se čtenářka.



Odvodová povinnost vůči finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení se paní Martě srazila do jedné měsíční platby, letos ve výši 5 469 korun měsíčně. Přihlášením do režimu paušální daně jí zároveň odpadne i povinnost podávat daňové přiznání.

„Pokud platíte paušální daň ve výši 5 469 korun měsíčně, pak je v částce započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 korun a 100 korun na dani z příjmů. Tato paušální záloha však nezahrnuje nemocenské pojištění. Jestliže nejste účastna nemocenskému pojištění, nesplňujete základní podmínku pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství,“ vysvětluje Michal Jelínek, daňový expert a partner V4 Group.

Paušální daň 2021 Příklad: Žena (OSVČ) je přihlášena k paušálnímu režimu daně. Platí pouze základní zálohu ve výši 5 469 Kč, kterou zasílá na účet správce daně. Měsíční paušální záloha zahrnuje: zálohu na daň z příjmů ve výši 100 Kč

zálohu na pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 2 976 Kč,

zálohu na veřejné zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč Není dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění = nesplňuje základní nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM)

Jak situaci řešit a nepřijít o peníze

Co to v praxi znamená? „V případě, že se paní Marta nepřihlásí dobrovolně k platbám a nemocenské pojištění, ode dne porodu bude mít nárok alespoň na rodičovský příspěvek. Při narození jednoho dítěte může rodičovský příspěvek čerpat v částce maximálně 10 000 korun měsíčně a 15 000 korun pro vícerčata,“ přibližuje Markéta Szotkowská, daňová specialistka ze společnosti V4 Group.

„Pokud žena, která vstoupila do paušálního režimu daně, plánuje dítě a chce pobírat peněžitou pomoc v mateřství, doporučuji, aby se co nejdříve přihlásila k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění. Toto může učinit společně s oznámením správci daně o vstupu do paušálního režimu na tomto tiskopise nebo kdykoliv během doby, po kterou je v paušálním režimu,“ radí Jelínek.

Kolik platit, aby „mateřská“ byla co nejvyšší

Výši pojistného na nemocenské pojištění si podnikatelka může určit sama svou platbou. „Je však nutné respektovat rozmezí minimální a maximální výše vyměřovacího základu platné pro daný rok,“ upozorňuje daňový expert.

A kolik platit, aby dosáhla podnikatelka na nejvyšší možnou „mateřskou“? „Minimální platba na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2021 činí 147 korun měsíčně. Maximální platba na nemocenské pojištění OSVČ v paušálním režimu v roce 2021 činí 215 korun. Výše peněžité pomoci v mateřství při platbě nemocenského pojištění ve výši 215 korun měsíčně pak činí 7 080 korun měsíčně,“ vypočítává Markéta Szotkowská.

Co dál splnit, aby vznikl nárok

A pozor, „mateřská“ bude podnikatelce náležet za předpokladu, že splní i podmínku doby trvání účasti na nemocenském pojištění. Účast na nemocenském pojištění musí dosahovat alespoň na dobu 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Současně musí účast na nemocenském pojištění trvat alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM.

„Pokud podmínku trvání účasti na nemocenské pojištění nesplní, bude mít alespoň nárok na nemocenské v souvislosti s porodem,“ poznamenává Michal Jelínek.

Na nemocenské v souvislosti s porodem má nárok OSVČ pokud:

Účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Nárok na nemocenské má OSVČ, která byla uznána dočasně práce neschopnou, trvá-li dočasná pracovní neschopnost déle než 14 kalendářních dní. To znamená, že po dobu prvních 14 dnů OSVČ nenáleží žádná dávka.

Podrobnosti pro OSVČ týkající se peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku získáte na dalších dvou listech. Servis informací jsme připravili ve spolupráci s odborníky společnosti V4 Group.