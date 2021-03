Kdo z OSVČ čerpá kompenzační bonus, nemůže čerpat ošetřovné

O ošetřovné na dítě do věku 10 let nebo i na starší dítě závislé na pomoci jiné osoby kvůli uzavřeným předškolním a školním zařízením či nařízené karanténě a izolaci v měsíci únoru žádají osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) do 19. dubna. Je tu však novinka oproti předchozím měsícům. Ošetřovné za péči o dítě v měsíci únoru se vylučuje s čerpáním kompenzačního bonusu.

„Tím, že se výše uvedené programy už nekombinují, dochází k celkovému zjednodušení systému covid dotací,“ říká Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).

Další důvod změny je podle něj zdvojnásobení podpory vyplácené v rámci kompenzačního bonusu. „Nově mohou OSVČ celou částku 30 tisíc korun dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa, a to prostřednictvím Finanční správy ČR,“ dodává Vinkler.

Zároveň upozorňuje, že pokud živnostníci na nový kompenzační bonus nedosáhnou, pak mohou požádat alespoň o dotaci z programu Ošetřovné pro OSVČ.



400 Kč na den zůstává, prázdniny se odečítají

Denní výše podpory ošetřovného pro OSVČ zůstává i za měsíc únor v částce 400 korun na den. Do výkazu v žádosti se zahrnují i víkendové dny a svátky. Výjimkou v únorové i březnové žádosti pak můžou být týdenní jarní prázdniny, které se do podpory nezapočítávají. MPO zde radí: ošetřovné za měsíc únor 2021 není možné žádat za období jarních prázdnin, žadatel vybere období podle okresu, kde je umístěno školské či jiné zařízení.

Aktuálně živnostníci často tápou v tom, které podpory zahrnout do svých daňových přiznání za rok 2020. „Dobrá zpráva je, že ošetřovné jim vykazované příjmy nezvýší. Dotace z programu ošetřovné na dítě pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob, do daňového přiznání za rok 2020 je proto živnostník neuvádí,“ vysvětluje finanční poradce skupiny Partners Vladimír Weiss.

Dodává, že stejně tak je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen i načerpaný kompenzační bonus za vydaná omezení v jarní i podzimní vlně covidu-19. „V daňovém přiznání se proto stejně tak nepřiznává ani příjem z kompenzačního bonusu,“ doplňuje.

Doložení hlavní činnost živnostníka zůstává

Při podávání žádostí o ošetřovné OSVČ podle MPO stále chybují v doložení potvrzení o tom, že svou živnost vykonávají na hlavní činnost. Dále často zapomínají přiložit i doklad o nařízené karanténě ve škole, mateřské škole nebo v zařízení sociálních služeb.

„Potvrzení o hlavní činnosti živnostníkovi na vyžádání zašle místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, rychleji žádost o potvrzení vyřídí prostřednictvím datové schránky,“ říká Vladimír Weiss s tím, že podle zkušeností jeho klientů přichází potvrzení do datové schránky ještě v týž den, ve kterém podali žádost. Finanční prostředky jim pak na bankovní účet podle něj přicházejí zhruba za tři až čtyři týdny od dodání veškerých podkladů.

„S prolukou už se naučili za dobu uzavření škol rodiče malých dětí počítat. Vědí, že peníze dostanou později. Hůře už řeší dlouhodobé výrazné ponížení měsíčního příjmu a zároveň zvýšené výdaje na provoz domácnosti s dětmi,“ upozorňuje s tím, že například připravit doma oběd pro dítě za 30 korun, jako to vyjde ve školní jídelně, je iluzorní.

Kdo na ošetřovné nedosáhne

Ošetřovné na dítě naopak nedostane společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost, komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost a dále statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace. Pokud tedy úřadu k žádosti nedoloží zmíněné potvrzení o výkonu živnosti na hlavní činnost. A to vždy za celé období, na něž o ošetřovné na dítě žádá.

Nárok na ošetřovné nemají ani živnostníci na vedlejší činnost pobírající invalidní a starobní důchod a živnostníci v zaměstnaneckém pracovním poměru. Dále příjemci rodičovského příspěvku, peněžité pomoci v mateřství a ženy pobírající nemocenskou dávku kvůli rizikovému těhotenství.

Žádost o ošetřovné OSVČ přijímá MPO pouze na předepsaném formuláři, nejlépe datovou schránkou či s opatřeným elektronickým podpisem. Výhodou takto podaných žádostí o dotaci je jejich přednostní vyřízení. Avšak MPO připouští příjem žádostí i poštou, osobní předání dokumentů na podatelně úřad vylučuje.