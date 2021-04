Ministr také čeká, že finanční bonus bude platit i nadále. Zatím se má poskytovat jen do konce dubna.

„Zatím neevidujeme vzestup počtu hlášených kontaktů. Předpokládal jsem, že ten vliv bude větší,“ řekl ministr. Svrčinová dodala, že jí není jasné, proč lidé hygienikům kontakty nehlásí. V současné době je podle dat Chytré karantény hlášeno průměrně 0,84 kontaktu na jednoho pozitivně testovaného, přičemž za poslední měsíc tento údaj mírně klesá.

Lidé asi nevychází z bytu, podivuje se Blatný

Podle Blatného to z údajů vypadá, jako by víc než polovina lidí v Česku žila sama, nevycházela z bytu a nikoho nepotkávala. „Ve chvíli, kdy by toto trvalo, tak všechna ta uvolňování opatření, na která se tak těšíme, bychom museli dál odkládat,“ doplnil ministr Blatný.

Podle ministryně práce Jany Maláčové takzvaná izolačka pomáhá „krotit epidemii“. „Izolačka za březen zalepila díru v rozpočtu 167 tisíc lidí v karanténě nebo izolaci a společně s omezením kontaktů a testováním ve firmách krotí epidemii,“ uvedla ministryně Maláčová.

Jana Maláčová @JMalacova Izolačka slaví 1 měsíc! Za březen zalepila díru v rozpočtu téměř 167 tisícům lidí v karanténě nebo izolaci a společně s omezením kontaktů a testováním ve firmách krotí epidemii. Jak jsme na tom s počty karantén a izolací najdete tady: https://t.co/be6zLgYJbh. oblíbit odpovědět

Příspěvek činí až 370 korun za den

Za první tři březnové týdny šlo do karantény přes 71 900 lidí. V izolaci pak skončilo téměř 66 400 osob s potvrzenou nákazou. Vyplývá to z údajů ministerstva práce o počtu vydaných e-neschopenek. První tři týdny března tak odpovídají zhruba počtům za celý leden nebo únor. Na růstu se může podílet jak nově zavedený příspěvek, tak velké počty nových případů.

Pracovníci, kteří šli po 1. březnu do karantény či izolace, dostanou k náhradě mzdy ve výši 60 procent redukovaného výdělku ještě příspěvek. Ten může za den činit až 370 korun. Celková částka s ním ale nesmí překročit 90 procent pracovníkova průměrného příjmu. Náhradu mzdy i denní příspěvek vyplácí v prvních dvou týdnech zaměstnavatel. Výdaje na bonus si pak odečte od sociálních odvodů.

Navýšení nemocenské v karanténě či izolaci doporučovali už loni někteří experti. Poukazovali na to, že náhrada mzdy či platu je v Česku ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi nízká. Zmiňovali, že v některých státech lidé v karanténě dostávají celý výdělek.

První příspěvky začnou firmy, úřady či podniky svým zaměstnancům posílat po skončení března po zpracování mezd, uvedla Česká správa sociálního zabezpečení.