Tisíce drobných podnikatelů začínají slyšet na platební terminály

Už 4,5 tisíce živnostníků se zapojilo pro projektu Česko platí kartou. Terminál si tak mohou vyzkoušet jeden rok zdarma. Vývoj bezkontaktních plateb však pokračuje. Platební terminál se nastěhoval už i do mobilů. Projekt odstartoval letos v únoru a tento „mobilní terminál“ si pořídilo přes tisíc drobných podnikatelů. A zájem dál roste.

Pandemie mění platební návyky

Unikátní aplikaci, která umí proměnit mobilní telefon v platební terminál pro přijímání karet, vyvinula společnost Global Payments ve spolupráci s Českou spořitelnou a kartovými asociacemi Visa a MasterCard.

„Aplikaci jsme spustili jako první ve střední Evropě, nikdo jiný dosud stejné řešení na trh neuvedl. Chceme tím reagovat na vzrůstající zájem o placení kartou a pomoci obchodníkům a živnostníkům, aby svým klientům mohli umožnit pohodlně zaplatit kartou,“ říká generální ředitel Global Payments Igor Žganjer.

„Až 45 procent české populace nyní využívá bezhotovostní platby častěji než před vypuknutím pandemie. Je tedy důležité přinášet inovace, které obchodníkům pomohou lépe a rychleji reagovat na potřeby zákazníků, a ještě více zjednodušit cestu k platebnímu terminálu. Tato mobilní aplikace přispěje i k tomu, aby se počet terminálů v České republice, který je aktuálně 25 terminálů na 1 000 obyvatel, přiblížil evropskému průměru, kde funguje 32 terminálů na 1 000 obyvatel,“ poznamenává Martin Dolejš ze společnosti MasterCard.

K mobilu stačí přiložit platební kartu

Mobilní aplikace nazvaná „GP tom“ umí nahradit klasický terminál. Je ideální řešením pro bezkontaktní platby například u kurýrů, taxikářů, řemeslníků a trhovců. Tedy všude tam, kde drobní podnikatelé cestují za zákazníky. Může ale posloužit například i menším prodejnám, lékařům a dalším profesím a drobným provozovnám.

Unikátní aplikace funguje na všech telefonech s operačním systémem Android 8 a vyšším a NFC čipem a k provozu stačí být na místě, kde je mobilní signál. Pro zákazníky je nové jedině to, že svou platební kartu nepřiloží ke klasickému terminálu, ale k mobilu obchodníka a u platby nad 500 korun zadá PIN.

Aplikace se spojí s autorizačním centrem a platba se autorizuje. Samotnou účtenku pošle obchodník zákazníkovi e-mailem nebo SMS nebo si ji zákazník načte QR kódem, pokud nechce sdílet kontaktní údaje s obchodníkem. Peníze pak přijdou obchodníkovi na účet hned druhý den po provedení transakce. „Od únorového spuštění aplikace si ji pořídilo přes tisíc obchodníků, lékařů, řemeslníků a kurýrů,“ říká Igor Žganjer.



„Čím dál víc lidí očekává, že svou kartou zaplatí kdekoliv, ale na mnoha místech stále neuspějí. Narazí například na venkovních trzích, u stánků s občerstvením a v různých rodinných podnicích,“ říká Marcel Gajdoš, generální ředitel Visa. „Díváme se do budoucnosti. Svoboda zaplatit bezhotovostně kdekoliv povede k dalšímu rozšíření plateb kartou, mobilem nebo třeba hodinkami. A je to pohodlné a bezpečné,“ dodává manažer České spořitelny Michal Přikryl.

Bezkontaktní platby zvedají tržby

Digitální platby se během koronavirové krize ukázaly jako velmi užitečný nástroj. Drobní živnostníci začínají vnímat bezhotovostní platby i jako konkurenční výhodu. Podle dat společnost MasterCard mohou totiž obchodníkům, kteří začnou přijímat platby kartou, stoupnout tržby o 12 až 18 procent.

„K pořízení platebního terminálu mě vedl zájem zákazníků o bezhotovostní platby. Dnes čím dál víc lidí u sebe nenosí hotovost. A vyplatilo se mi to. Přes 15 až 20 procent zákazníků dnes u nás platí kartou,“ uvádí Jiří Vyhnal, který provozuje obchod s potravinami a platební terminál si pořídil na zkoušku na rok zdarma.

Umožňuje to projekt nazvaný „Česko platí kartou“. K dispozici na vyzkoušení je celkem 10 tisíc terminálů a na zkoušku si ho pořídilo podle informací ministerstva průmyslu a obchodu už 4 500 podnikatelů. Další zájemci si mohou požádat o terminály do konce března a vypadá to, že dojde i k dalšímu pokračování projektu.



„Karty jsem doposud nebral. Překvapilo mě, jak jednoduché bylo terminál zapojit a zprovoznit. Bezkontaktní placení lidem přijde bezpečnější a v dnešní době si na něj zvykli jako na standard. Terminál využívám tři čtvrtě roku, s hotovostí do banky chodím už minimálně,“ říká maloobchodní podnikatel Petr Přibyl, který se rovněž zapojil do programu Česko platí kartou.



„Podnikatelé, a to i z oblasti e-commerce, kteří splní podmínky programu, si mohou až do konce března o terminál požádat na webu www.ceskoplatikartou.cz,“ říká ředitel podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavel Vinkler a dodává: „Terminál si mohou vyzkoušet zdarma na jeden rok, bez jakýkoliv poplatků, a pokud jim nepřinese to, co očekávají, mohou ho bezplatně a bez sankcí vrátit.“