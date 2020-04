Schillerová: Podpora OSVČ bude plošná, podmínka poklesu příjmů zmizí

„To znamená, že náš návrh zní jednoznačně. Podpora bude určena pro všechny OSVČ, které začaly podnikat před 12. březnem, tedy před datem, kdy jsme vyhlásili nouzový stav,“ říká místopředsedkyně vlády.

„Nikdy jsme nechtěli nikomu nic upírat. Jen jsme chtěli jednat v zájmu primární spravedlnosti. Ale příklady z praxe nás přesvědčily o tom, že co největší plošnost je v tuto chvíli správná. Vypustíme podmínku, že tržby OSVČ musely za poslední tři měsíce oproti loňskému roku poklesnout o deset procent,“ slibuje Schillerová.

Dál ovšem platí, že například pokud si někdo jen přivydělává při zaměstnání, například psaním na honorář, nebo už živnost zrušil, je registrovaný na Úřadu práce či pobírá dávky v hmotné nouzi, na podporu nedosáhne. Nově se má naopak pozměňovacím návrhem rozšířit okruh možných žadatelů o podporu i o studenty, kteří podnikají.

Pozměňovací návrh, který by při projednávání ve Sněmovně modifikoval verzi podpory pro OSVČ původně schválenou vládou, teď ministerstvo financí dokončuje i ve spolupráci se zástupci podnikatelů.

„Máme na to už jen několik dní, protože Sněmovna zasedá příští týden,“ upřesnila ministryně po Skypu. V pondělí bude muset podle ní někdo z poslanců načíst pozměňovací návrh.

Ten teď upřesňuje ministerstvo financí se zástupci podnikatelů. „V noci ze čtvrtka na pátek jsme všechny změny připravili, během pátku se k nim vyjádřili zástupci odborné veřejnost a v sobotu uděláme ještě pár kosmetických úprav.“

„Naše představa je jasná: jeden formulář s číslem účtu OSVČ – a hned posíláme peníze. Už o tom jednám s předsedkyní rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavou Vostrou. Jsme domluvené, že by tento pozměňovací návrh v pondělí zřejmě sama předložila,“ předpokládá vicepremiérka.

Původní příspěvek měl být 15 tisíc korun měsíčně, to ale ministerstvo financí modifikovalo. „Částku jsme zvýšili z jednoduchého důvodu,“ vysvětluje ministryně financí. „Chceme během nouzového stavu podporovat OSVČ pětistovkou denně. Původně jsme pomoc plánovali na jeden měsíc, to by vycházelo na 15 tisíc korun. Ale abychom podporu sladili s programem Antivirus, tak jsme protáhli pomoc do konce dubna a tím se suma zvedla o 10 tisíc korun.“

Psali nám lidi z praxe, ustupujeme

Rezort musel návrh připravit v šibeničním termínu. „Napsali jsme pět zákonů během dvou nocí. Jednali jsme co nejrychleji, ale zjistili jsme, že se na řadu lidí nedostalo,“ omlouvá nedokonalosti Schillerová. „Proto teď okruh podporovaných osob výrazně rozšiřujeme.“



„Zohlednili jsme připomínky lidí z praxe. Mně se původně zdálo, že pokles příjmů o desetinu oproti loňskému roku se kvůli pandemii musel dotknout úplně každého. Ale příklady z praxe mě přesvědčily o opaku.“



„Třeba že někteří lidé byli v prvním čtvrtletí loňského roku v nemocnici, mohli začít podnikat až v únoru nebo březnu, dokonce i později nebo byli na delší plánované dovolené, na operaci, v lázních,“ doplňuje Schillerová.



Chtěli jsme vyloučit černé pasažéry

„Omezující návrhy měly za cíl ze systému vyjmout černé pasažéry,“ hájí se Schillerová. „Z praxe vím, že se jich pokaždé pár najde. Na druhé straně, pokud přišlo tolik připomínek, nemohu před nimi zavírat oči.“



„Výjimkou jsou případy, kdy jsou podnikatelé v zaměstnaneckém poměru a podnikání je jen vedlejší činností,“ upozornila ministryně. „Tato osoba totiž spadá pod program Antivirus, kde by v rámci pomoci neměl o příjem ze zaměstnání přijít.“



Slevy na jízdném ponecháme

V rozhovoru po Skypu ministryně odmítla odklad 3. a 4. vlny EET na začátek roku 2021. Zároveň předpokládá, že zůstanou zachovány slevy na jízdné pro důchodce a studenty. Vláda chce podle ní zachovat růst platů učitelů, aby na konci funkčního období koaličního kabinetu ANO a ČSSD dosáhl průměrný plat kantorů 45 tisíc korun. Stejně se staví i k závazku na zvyšování důchodů. „Průměrná penze by měla být před novými volbami 15 tisíc korun, jak jsme slibovali.“



Alena Schillerová v rozhovoru hájila i vládní návrh možnosti odkladů hypoték a spotřebitelských úvěrů a vyjádřila se také k očekávanému poklesu české ekonomiky kvůli koronavirové pandemii.



Pokles ekonomiky? Věštění z křišťálové koule

„Je zatím velmi brzy na nějaký kvalifikovaný odhad. Zatím jsme z makroekonomického hlediska udělali odhad do konce druhého čtvrtletí. Tam předpokládáme pokles výkonnosti našeho hospodářství o 5,1 procenta. Tento odhad ale bude ministerstvo financí ještě upřesňovat,“ myslí si Schillerová.



„Teď záleží pouze na tom, kdy začneme ekonomiku oživovat. Četla jsem i odhad bývalého prezidenta Václava Klause, kterého si jako ekonoma velmi vážím. Ten odhaduje pokles až o dvacet procent. Ale podle mě je to předčasné. V tuhle chvíli hádáme z křišťálové koule,“ uzavírá ministryně.