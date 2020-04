Balíček jako za války. Online prodejci začali sázet na trvanlivé potraviny

Krizová situace si žádá nouzová řešení. Spuštění rozvozu trvanlivých potravin i do odlehlých částí regionů je odpovědí na současnou situaci – na zvýšenou poptávku po nákupu potravin online. Od března prodávají trvanlivé potraviny i Mall a Alza.



Nákup poslední záchrany, tak by se dal nazvat produkt nové služby Tesco Zásilka. Je určen domácnostem, které se nacházejí mimo rozvozovou oblast Tesco Online nákupů, a těm, pro které je nyní obtížné dostat se do obchodů a nakoupit si.

Z trochou nadsázky to připomíná balíčky, které humanitární organizace shazují pomocí padáků do válkou zasažených oblastí. Tesco Zásilka je předem připravené balení sestavené z 24 trvanlivých potravin a základní drogerie, které by mělo být doručeno kurýrem nejpozději do tří pracovních dní. Obsah by měl zajistit jednomu až dvěma lidem základní potraviny na celý týden. Nicméně položky si zákazníci služby nemohou vyměňovat za jiné produkty.

„O podobné službě jsme přemýšleli už před vypuknutím pandemie. Současná situace představení služby urychlila a upravila ji do této podoby. Jde o trvanlivé potraviny, které nepodléhají zkáze, takže nemusíte řešit teplotní řetězec a je možné poslat to klasickou kurýrní službou,“ říká tiskový mluvčí Teska Koukolíček.

Podobný projekt rozjel i internetový obchod s potravinami Rohlík.cz minulý týden v pátek. „Z našeho sortimentu jsme vybrali trvanlivé zboží, které nevyžaduje přepravu v chladících boxech a navázali jsme spolupráci s externími kurýrními službami,“ vysvětluje Zdeňka Svoboda Kuhnová, vedoucí komunikace společnosti, proč SuchýRohlík.cz může rozvážet po celé České republice do druhého dne.

S „Rohlíky“ se v posledních pár dnech doslova roztrhává pytlík. V neděli firma odstartovala službu RohlíkBistro, na které spolupracuje se zavřenými restauracemi. Následující pondělí má světlo světa spatřit RohlíkMini, který má rozšířit pole působnosti společnosti a otevřít nové sklady po tuzemsku a tudíž i nové rozvozové oblasti. „Projekty rozjíždíme v rekordně krátkém čase proto, abychom byli užiteční, jak nejvíce a nejlépe v těchto dnech můžeme být,“ říká zakladatel firmy Tomáš Čupr.

Nákupní chování zákazníků se změnilo

I přes zvýšenou poptávku po rozvozu potravin maloobchodní řetězce jako Kaufland, Lidl či Albert podobné služby neplánují. Podle Jiřího Marečka, ředitele komunikace Albertu, se nákupní chování zákazníků od začátku krize změnilo.

„Velký nárůst prodejů trvanlivých potravin jsme zaznamenali hlavně v prvním týdnu, kdy nastala panika a lidé se předzásobili pro případ, že by docházely potraviny či že by nemohli opouštět domovy. Dnes je složení nákupů zcela srovnatelné s běžnými víkendovými nákupy. Je to dané tím, že školáci jsou doma a také hodně lidí pracuje z domova a nestravují se jídelnách či restauracích,“ uvádí Mareček.

„V současnosti se změnily nákupy, zákazníci chodí pro plné košíky rodinných nákupů a malý košík o několika položkách například na svačiny a snídaně do práce téměř vymizel. V prodejnách je méně lidí, nakupují pro rodiny a řídí se preventivními hygienickými pravidly. To znamená zakrytá ústa a nos rouškou, rychlý nákup ideálně podle nákupního seznamu, ale také použití jednorázových rukavic,“ popisuje Mareček.

Rozvoz potravin do budoucna nevylučuje Penny Market. „Sledujeme tržní trendy a průběžně vyhodnocujeme, jakým směrem se z hlediska byznysu vydáme. Ale v tuto chvíli je pro nás prioritou zajistit dostupnost zboží a hygienu na prodejnách jak pro zákazníky tak pro zaměstnance,“ uvádí tiskový mluvčí Penny Tomáš Kubík.

S myšlenkou koketuje i Globus. „Na řešení závozu až ke dveřím pracujeme a v našich logistických scénářích uvažujeme nad stavebnicovými moduly včetně zapojení třetích stran. Aktuální situace samozřejmě vývoj akcelerovala, ale nebylo by zodpovědné zavazovat se dnes konkrétním termínům,“ říká tisková mluvčí Globusu Lutfia Volfová.