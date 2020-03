Už i Mall a Alza prodávají potraviny. Nakoplo je vykupování supermarketů

Dva největší e-shopy v tuzemsku se vrhli do ringu, ve kterém zatím kralují menší internetoví hráči jako je Košík.cz a Rohlík.cz. Zalistovali do své nabídky trvanlivé potraviny, které doručí domů nebo na odběrná místa. Vstup do nového segmentu jim usnadnila tvrdá vládní opatření v boji proti koronaviru. Kvůli pandemii vznikla obrovská poptávka po jídle.