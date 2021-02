Pět týdnů dovolené pro všechny. ČSSD a KSČM jsou pro, firmy ji odmítají

S prodloužením minimální zákonné dovolené ze čtyř na pět týdnů přišli před více než dvěma lety poslanci KSČM. Následně ho podpořilo ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s Janou Maláčovou (ČSSD). Vláda k němu dala neutrální stanovisko, na jeho schválení to ale spíš nevypadalo.

Na konci loňského roku se návrh vrátil zpět do druhého čtení, kde by mělo dojít k drobným úpravám ohledně účinnosti. Na pořad jednání Sněmovny by se dostal nejdříve na přespříští schůzi.

„Účinnost by byla od 1. 1. 2022. Je to logické. Navázali jsme na situaci, která v republice je,“ vysvětlila Hana Aulická Jírovcová (KSČM) s tím, že nechtějí, aby zákon platil kvůli ekonomické situaci podnikatelů například od poloviny roku. Komunisté mimochodem loni prodloužením dovolené podmiňovali toleranci vlády.

Pět týdnů je pro mnohé benefit

Poslanci hnutí ANO zatím neprobírali, zda budou postupovat společně s ČSSD. „Po tom, kdy se to vrátilo ze třetího do druhého čtení, jsme o tom na klubu s poslanci vůbec nemluvili,“ sdělila předsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO) a doplnila, že sociální ani hospodářský výbor k návrhu nedaly v minulosti pozitivní vyjádření.

Ze zákona mohou zaměstnanci v současné době čerpat čtyři týdny volna, státní zaměstnanci pět týdnů, pedagogičtí pracovníci mají dovolenou ještě delší. Avšak někteří zaměstnavatelé už teď nabízejí více, než jim ukládá zákon. Pět týdnů a více dovolené mělo v září loňského roku 47 procent zaměstnanců, jak zjistil průzkum agentury LMC, která provozuje například portál Jobs.cz.

Čerpat více než pět týdnů dovolené může dokonce pětina lidí. Nejčastěji se volno prodlužuje o takzvané sick days neboli zdravotní volno. Naopak 42 procent respondentů možnost dovolené delší než čtyři týdny nemělo a stálo by o ni.



Návrh podporují především zástupci zaměstnanců. „Ostatně tam, kde mají firmy odbory a kde dojednáváme kolektivní smlouvy, zaměstnanci pět týdnů dovolené opravdu mají. A žádnou z dotčených firem jsme tím ke krachu nepřivedli,“ sdělil Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů. Ten zároveň upozorňuje na to, že průměrný Čech pracuje v produktivním životě o jedenáct let déle než občan Německa.

Němečtí zaměstnanci mají ze zákona 24 dnů dovolené. Ve skutečnosti čerpají většinou mnohem více na základě kolektivních smluv. Výjimkou není ani 30 dnů.

Hospodářská komora ČR na srovnání s Německem namítá, že u našich západních sousedů je vyšší produktivita práce. Pravdou nicméně je, že Česko patří mezi evropské země s kratší dovolenou. Více mají třeba ve Francii, Španělsku či Rakousku. Stejně jako my mají v Nizozemsku nebo Slovinsku. Čtyři týdny jsou minimum, které nám ukládá Evropská unie.

Pro podnik jsou dny volna nákladné. Firma platí zaměstnancům mzdu za dobu, kdy nepracují. Pro zaměstnavatele je týden dovolené navíc způsob, jak zaměstnance získat na pracovním trhu nebo udržet. Návrh na delší dovolenou proto hospodářská komora odmítá.

Není na to vhodná doba

Hospodářská komora se obává, že to firmy bude stát další peníze na vymýšlení nových benefitů. Buď budou muset lidem nabídnout ještě o týden víc, než je pět týdnů, nebo ztrátu benefitu kompenzovat vyšší mzdou.

„Za týden dovolené navíc podnikatelé zaplatí až 26 miliard korun ročně. Tento výsledek přihlíží k výši pojistných odvodů, které zaměstnavatelé platí vedle samotných hrubých mezd,“ upozorňuje Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory ČR.

Pět týdnů dovolené může být problémem hlavně v menších firmách, kde jsou lidé na některých pozicích nezastupitelní a zaměstnavatelé jim raději místo více volna nabídnou jiné typy benefitů.

Podle analytika LMC Tomáše Ervína Dombrovského není v současné době na takové opatření vhodná doba i kvůli tomu, že už nyní se firmy potýkají s výpadky zaměstnanců. „Nejsem přesvědčený, jestli je moudré za současných okolností nutit plošně všechny zaměstnavatele pátý týden zavádět,“ říká.

Podle něj je to jedna z věcí, která na trhu dobře funguje. „Celé je to osvobodě. Firma se může v tržním prostředí se zaměstnanci domluvit, co je pro ně zajímavé. Některé firmy to raději lidem zaplatí, jiné firmy zvládají více dnů dovolené,“ vysvětluje.