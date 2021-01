Můžete krátce definovat firemní kulturu?

Jedná se o schopnost firmy adaptovat se na externí podmínky na trhu tak, že jí to přináší konkurenční výhodu. Lidé si často myslí, že se kultura týká pouze toho, jak se lidé ve firmě mají. To není pravda. Dá se to vyjádřit i metaforicky. Firemní strategie jsou cihly a firemní kultura malta. Management tyto dvě věci často neumí propojit dohromady, proto 75 procent strategií, akvizic či fúzí končí nezdarem.