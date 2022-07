ZANIKLÉ TRATĚ: Šumavskou trať přes Nové Údolí rozdělila studená válka

Mapa zaniklé tratě mezi Novým Údolím a Waldkirchenem

Centrem šumavských místních drah se na konci 19. století staly Volary. Tam v říjnu roku 1899 dojely vlaky z Číčenic a Prachatic, o měsíc později ze Strakonic a Vimperku. Okamžitě se začalo uvažovat o propojení jednak se Želnavou, dnešní stanicí Nová Pec, kam trať z Českých Budějovic vedla už od roku 1892, jednak s nedalekým Bavorskem.

Po 11 letech se propojení tratí podařilo dokončit, klíčovou stanicí byl Černý Kříž, odkud vycházely koleje do Volar (trať jsme projeli zde), do Českých Budějovic a do bavorského Haidmühle. Právě tam se rakouská trať napojovala na bavorskou, která se budovala souběžně z Waldkirchenu. První vlaky se přes hranice rozjely 15. listopadu 1910.

Stanice Haidmühle se stala stanicí přechodovou, sídlili tam němečtí i rakouští a později českoslovenští železniční i celní úředníci. Osobní vlaky z Čech v Haidmühle končily, cestující do Waldkirchenu nebo dále do Pasova museli přestupovat.

Po říjnu 1938 připadla trať Říšským drahám, do roku 1945 to bylo jediné období, kdy vlaky z Volar jezdily až do Waldkirchenu. Podle dochovaných fotografií se na dráze stále pohybovaly motorové vozy československé výroby, jen s patřičně upraveným značením.

Po skončení druhé světové války se českoslovenští železničáři do Haidmühle vrátili a chtěli obnovit předválečný status quo. Železniční doprava byla ale minimální, od listopadu 1946 byl komerční zástupce ČSD odvolán a pravidelné osobní vlaky začaly jezdit už jen do Nového Údolí.

O pět let později bylo zlikvidováno kolejové pole na hranicích, aby do americké okupační zóny nemohl ujet vlak, jako se to stalo v Aši. Z Nového Údolí se postupem času stala zakázaná zóna. Koleje až ke hranici ale z české strany zůstaly, jezdily tam totiž speciální nákladní vlaky se dřevem na export.

Unikátní snímek překládky dřeva v Novém Údolí z vlaku na německé nákladní vozy 48.8288836N, 13.7932142E

Na německé straně jezdily do Haidmühle osobní vlaky až do roku 1963, nákladní ještě o 12 let déle. Když se Němci ujistili, že Československo nemá na obnově tratě žádný zájem, nechali v polovině 70. let 20. století vytrhat koleje. Nejdříve do Jandelsbrunnu, nakonec až do Waldkirchenu.

Osobní doprava se k hranicím vrátila v létě 1990, ovšem už jen z české strany. V Novém Údolí se podařilo vybudovat přestupní terminál mezi vlaky a autobusy, jejich provoz je ale bohužel z německé strany velmi omezený.

Zastávka Nové Údolí je od roku 1945 konečnou stanicí. Trať dnes obsluhují vlaky společnosti GWTR. 48.8293125N, 13.7938572E

Pátrání na obou stranách hranice

Naše pátrání po zbytcích zaniklé tratě jsme zahájili v Novém Údolí. Členové spolku Pošumavská jižní dráha se snaží trať do Bavorska obnovit. Krátký kus kolejí se jim podařilo prohlásit místní drahou a koleje vrátili i na původní násep s hraničním mostem. Pro pobavení děti i dospělých po nich jezdí drezína na lidský pohon.

V reportáži vám ukážeme poslední kilometrovník na české straně hranice a prozradíme vám, k čemu slouží kusy kolejnic zaražené kolmo v zemi. Provedeme vás místy, kudy trať mezi Novým Údolím a Haidmühle vedla, po náspech i zářezy. Objevíme také poslední dochovaný rakouský kilometrovník na bavorském území.

Poslední kilometrovník na českém území a jediný dochovaný kilometrovník mezi Novým Údolím a Haidmühle

V Haidmühle se podíváme na původní staniční budovu i unikátní kamenný most. Vydáme se k zastávce Frauenberg i do stanice Jandelsbrunn, ve Waldkirchenu nakonec zjistíme, že odbočka do Čech stále existuje. A jako vždy vám ukážeme spoustu unikátních fotografických snímků a filmových záběrů.

