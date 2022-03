ZANIKLÉ TRATĚ: Dráhu z Jindřichovic Polsko po válce neobnovilo. Teď lituje

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Mirskem

Na pruské straně hranic se s budováním železnice začalo mnohem dřív než na české. Už v roce 1884 státní dráhy zprovoznily úsek z Greiffenbergu do Friedebergu, podle dnešních polských názvů z Gryfówa Śląskiego do Mirsku. V roce 1897 byl zprovozněn úsek z Friedebergu do Meffersdorfu, tedy z Mirsku do Pobiedny.

V Rakousku-Uhersku se rozhoupaly Frýdlantské okresní dráhy až na přelomu století. V roce 1900 společnost získala koncesi ke stavbě normálněrozchodné železnice z Frýdlantu v Čechách do Jindřichovic pod Smrkem. Do dvou let se po ní musely vlaky rozjet, což se taky stalo.

A tak zbývalo jen pruskou a českou železniční síť propojit, vždyť koncové stanice od sebe stály zhruba čtyři a půl kilometru. V mezistátní smlouvě z listopadu 1902 se Rakousko-Uhersko zavázalo vydat Prusku koncesi ke stavbě železnice na svém území. Prusko zase slíbilo, že bude vlaky z Greiffenbergu provozovat.

V Jindřichovicích museli cestující, většinou turisté, po celou dobu existence přeshraničního spojení přestupovat. Proč? Němci k nám posílali těžké parní lokomotivy, na které ovšem nebyla česká trať stavěná.

Česko-polsko-německý slovníček jmen železničních stanic Jindřichovice pod Smrkem

Heinersdorf an der Tafelfichtel Pobiedna

Wygnańsk Zdrój

Wigandsthal-Bad Schwarzbach

M effersdorf

Wolimierz

Volkersdorf

Neu Scheibe Mirsk

Friedeberg Gryfów Śląski

Greiffenberg (Schlesien) Świeradów-Zdrój

Bad Flinsberg

Legendy o konci provozu

Na konci druhé světové války provoz mezi Friedebergem a Jindřichovicemi utichl. Trať sice byla poškozená, ale ne natolik, že by se nedala brzy opravit. Německé území přešlo do polských rukou a podle české legendy neměli Poláci zájem na tom spojení obnovit.

Polská legenda je ale výrazně zajímavější. Češi prý v prvních dnech svobody pod rouškou noci ukradli ze stanici Pobiedna, donedávna Meffersdorf, šest německých lokomotiv. A aby zabránili jejich vrácení do Polska, vytrhali za sebou koleje.

Dokument o stavu tratě mezi Jindřichovicemi a státní hranicí z roku 1957 ale mluví o tom, že koleje jsou položeny v celé délce. Začaly se likvidovat teprve na jaře téhož roku. Maximálně, že by odbojní železničáři v roce 1945 vytrhali koleje ještě na cizím území.

V každém případě Poláci začali nedávno obnovovat úsek trati mezi stanicemi Gryfów Śląski, Mirsk a Świeradów-Zdrój. Hodně mluví taky o tom, že by rádi obnovili provoz i do Jindřichovic. Pro Frýdlantsko by to bylo požehnání, tak uvidíme, jak to dopadne.

V roce 1936 se v Jindřichovicích pod Smrkem potkávala německá parní lokomotiva s českým motorákem

Pátráme i za hranicemi

Na pátrání po stopách zaniklé tratě se vydáváme z nádraží v Jindřichovicích pod Smrkem. Tam jsme objevili základy historické točny Frýdlantských okresních drah, ale taky zajímavé pražce, které měly předvrtané otvory i pro rozměr 750 mm.

Na dalším čtvrt kilometru tratě jsou ještě pořád položené koleje, některé jsou staré více než 110 let. Objevujeme také první z mnoha pruských kilometrovníků, ostatně doprovázejí nás až do stanice Pobiedna.

První pár set metrů v Česku jsou ještě položené koleje, v Polsku už ne

V reportáži vám ukážeme, co se všechno z tratě dochovalo i na polském území. A je toho opravdu požehnaně. Podíváme se na staré pruské nádražní budovy, ocelové mosty nebo cihlové propustky. Jako obvykle se máte na co těšit.