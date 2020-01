ZANIKLÉ TRATĚ: Dráhu do Doupova ochromil odsun, dorazila ji armáda

Seriál , aktualizováno

Dnes zamíříme do severozápadních Čech na jednu z nejtajemnějších zaniklých tratí u nás. Od padesátých let vede skrz ostře střežený vojenský prostor a dodnes ji proto nikdo nezmapoval. Jako vůbec první se podíváme na bývalou trať 16e z Kadaňského Rohozce do Doupova.