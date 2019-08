Zaniklé tratě: Týnecká dráha přežila útok odbojářů, komunismus ne

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Mapa trati 1d z Chrasti u Chrudimi do Hrochova Týnce

Dráha vznikla v souvislosti se stavbou cukrovaru v Hrochově Týnci, místním se totiž nepodařilo postavit vlečku od tratě Společnosti státní dráhy z Dašic, a tak se po několika letech připojili k chrudimským, kteří plánovali vybudovat dráhu z Heřmanova Městce přes Chrudim a Moravany do Borohrádku.

Domluvili se na odbočné větvi z Hrochova Týnce do Chrasti u Chrudimi. První oficiální vlak na trať vyrazil 25. září 1899.

Slabou osobní dopravu posílila ve dvacátých letech 20. století motorizace, přesto byly v roce 1934 osobní vlaky zrušené. Cestující se po dráze projeli až za protektorátu, v roce 1941.

Už za čtyři roky měla lokálka znovu namále. 18. dubna 1945 sokolská odbojová skupina z Rosic využila toho, že ustupující Němci na trať deponovali vlaky s municí a několik vagonů u Brčekol vyhodila do povětří. Vznikl osm metrů hluboký kráter, trosky vagonů exploze rozmetala desítky metrů do okolí, tlaková vlna vytloukla okna v okolí deseti kilometrů a poškodila i střechu na chrasteckém zámku.



Po válce se sice počet vlaků zvýšil, počet cestujících však moc ne. O likvidaci dráhy se mluvilo už v padesátých letech, tehdy se to centrálním úřadům ještě nepovedlo.

V rámci optimalizace železniční sítě o 20 let později padlo definitivní rozhodnutí neefektivní dráhu zrušit. Poslední osobní vlak mezi Chrastí a Hrochovým Týncem vyjel 31. ledna 1978. Až do roku 2005 se dalo z Chrasti dojet do stanice Chrast město, potom byly koleje vytrhány i v tomto úseku.



V tomto díle Zaniklých tratí vám ukážeme i to, jak je v současnosti využívána kolejová pláň stanice Chrast město. Představíme největší umělou stavbu na trati, prozradíme, kde se dají i po 40 lety od zrušení dráhy najít zapomenuté pražce a ozřejmíme i záhadu zmizelého ocelového mostu přes potok Ležák v Hrochově Týnci.



