Negrelliho viadukt i nádraží Aloisa Nebela. Na co zíral mašinfíra v roce 2020

Čtenáři a diváci občas dovedou tvůrce tohoto pořadu pořádně překvapit. Myslíme si, že ta či ona zapadlá lokálka je to nejvíc, co vám můžeme ukázat, a ejhle, omyl.

Nejsledovanější dílem roku 2020 se stala zkušební jízda opravené Žehličky, lokomotivy 210.072, na koridoru mezi Zdicemi a Plzní. Projeli jsme se po jedné z nejstarších tratí v Čechách a také Ejpovickým tunelem, nejdelším u nás.

Druhé místo nakonec obsadila lokálka, a to přímo filmová. Určitě si pamatujete repliku ze snímku Slunce, seno, jahody, že na této zastávce nezastavujeme, protože máme zpoždění. Ani my jsme v Hošticích u Volyně na trati mezi Volary a Strakonicemi nezastavili. Na této dráze jsme se ale dostali až na železniční střechu celých Čech, stanici Kubova Huť, nejvýše položené nádraží u nás.

Třetí a čtvrtou příčku obestírá velká záhada. Hned za sebou se totiž umístily tratě, které vedou z moravských Hanušovic. Záběry jsme vydali s odstupem půl roku, přesto mají mezi sebou rozdíl pouhých sto diváků.



Nejprve bodovala trať z Hanušovic přes Dolní Lipku do Ústí nad Orlicí. Projeli jsme na ní opravdovou „dírou u Hanušovic“ dvěma tunely v údolí řeky Moravy. Zarazilo nás, že ač v nich byla položena jen jedna kolej, byly postaveny jako dvoukolejné. Na této trati jsme vystřídali dva druhy tratí, na jedné jsme museli jet velmi pomalu, ale na další jsme si to klidně hnali stovkou.



Druhou hanušovickou tratí, která u vás zabodovala byl Slezský Semmering do stanice Lipová Lázně. Také tam jsme se vypravili v parném létě. Zvláštním rychlíkem jsme projeli po hraniční trati mezi Rychlebskými horami a Jeseníkem a vyšplhali se až do Ramzovského sedla.

Potkali jsme i nádraží Aloise Nebela, tisícimetrové velikány Hrubého Jeseníku a především neskutečně krásné výhledy do kraje. Pokud bychom měli letošní tratě hodnotit, tato by dostala plný počet bodů. Možná i proto, že na horských nádražích můžete pořád potkat živé výpravčí.

Páté nejsledovanější video nás také docela překvapilo. Bylo totiž dost netradiční. Jednak délkou tratě, jednak vozidlem, ze kterého jsme natáčeli Naší kameru jsme totiž přisáli na drezínu, která jako první projela pouhé dva kilometry po opraveném Negrelliho viaduktu.



Pro rok 2021 máme samozřejmě nachystané další zajímavé tratě a snad se nám podaří další úžasné trasy natočit. A na co se můžete těšit? Třeba na babičku 310.0134 v krkonošské letní bouřce, na Sergeje uhánějícího zimní krajinou ku Praze nebo na Hurvínka na trati Pánů kluků.

Projedeme také zbylé sjízdné úseky Severočeské Transverzálky, ale dostaneme se i do jednoho z nejzapomenutějších krajů u nás. No, určitě je na co se těšit i v roce 2021.