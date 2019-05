S partnerkou, na výkon i na pohodu. Kde hledat výlety v okolí Prahy

Cyklocesta jako žádná ze sta

Hrad Okoř proslavila hlavně známá trampská píseň. Bílá paní se na jeho hradbách už sice neprochází, gotická zřícenina v malebné středočeské krajině ale přímo vábí k cyklovýletu. Cestou dále mimo jiné navštívíme nejstarší kamennou stavbu v Čechách nebo vyhlídku Mikoláše Alše.

Vyrazit můžete z Kralup nad Vltavou, kam se dopravíte vlakem. Zdatnější mohou pojmout výlet jako okruh a do Kralup dojet po cyklotrase podél Vltavy. Červená značka vás rychle vyvede z města a zanoří se do lesnatého údolí Zákolanského potoka.

V Zákolanech asi těžko přehlédneme mohutnou sochu Antonína Zápotockého, který se tu narodil. Záhy vystoupáme na památnou Budeč se zbytky středověkého hradiště. Rotunda sv. Petra a Pavla na návrší, postavená kolem roku 895, je nejstarší dochovanou architektonickou stavbou u nás. Mimochodem, legendy praví, že na Budči se učil i samotný sv. Václav.

Pokračujte po červené malebným Zákolanským údolím, minete zrekonstruovaný Nový Mlýn s expozicí soch a zakrátko už vás přivítá vysoká věž hradu Okoř. Těžko říct, jestli teď pro bude větším lákadlem výstup na hradby gotické zříceniny, nebo posezení ve stínu cukrárny v podhradí.

Z Okoře do Prahy pokračujte po červené značce po polní cestě do Tuchoměřic a pak po vedlejší silnici na Statenice, Černý Vůl a Únětice. Za Úněticemi ze strání ční ostré skály, tady můžete nechat kola u cesty a vyšplhat na Alšovu vyhlídku. Poté vjedete do rezervace Tiché údolí, minete Trojanův Mlýn a pokračujete po modré do Roztok u Prahy.

Doprava: cyklotrasa 30 km, doprava do Kralup vlakem