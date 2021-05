Silnice plné zatáček. Pět výletů pro motorkáře, kteří jezdí do přírody

1. Jizerky a Ještěd

Krásný jednodenní výlet dokáže propojit přejezd Jizerských hor a návštěvu liberecké dominanty – horský hotel a vysílač Ještěd. K příjezdu do kraje mohou rychlejší jezdci zvolit zatáčkovitý úsek silnice 10 od Železného Brodu směr Tanvald, odkud už je to jen pár kilometrů k vodní nádrži Souš, vstupní bráně do Jizerek.

Úzká silnička 290 vede do Hejnic, kde se vyplatí zastavit u nádherného poutního chrámu Navštívení Panny Marie. Dál na jihozápad pokračují krásné zatáčky od Frýdlantu, před Libercem se ale vyplatí uhnout po 592 na Kryštofovo Údolí, přehoupnout se přes hřeben a na Ještěd si vystoupat od západu.

Série zatáček před průsmykem si nezadá s alpskými trasami, poslední úsek na samotný vrchol Ještědu pak nabídne hlavně krásné výhledy.

2. Kokořínsko

Trasa Mělník-Dubá po silnici číslo 9 s rychlými táhlými zatáčkami je už nechvalně známá častými nehodami i policejními kontrolami s měřením rychlosti. Pomalejší, ale mnohem zajímavější svezení nabízí silničky přes Kokořínský důl podél říčky Pšovka.

Hrad Kokořín na fotografii z letadla (6. listopadu 2018)

Rybníky a skály zpestřené skalními byty nebo hradem Kokořín se kroutí až k Máchovu jezeru – ať vyberete kteroukoli z odboček, žádná vás nezklame. Zastavte se také u skalních útvarů nazývaných Pokličky. Po zastávce u „Mácháče“ vystoupejte na hrad Houska, kde se podle bájí ukrývá vchod do pekla.

A pokud ho nenajdete, zajeďte o dvacet kilometrů severněji, kde se mezi Sloupem a Velenicemi nachází motorkářský klub Pekelné doly. Obrovské vytesané podzemní jeskyně skrývají bar, ke kterému si můžete dojet i na motorce. Jeskyně zasahují šedesát metrů do hloubky skály a rozkládají se na šířce bezmála sto padesáti metrů.



3. Jeseníky

Hory začínají za městem Šumperk, my ale pojedeme ještě dlouho údolím po státovce číslo 44, abychom si mohli odbočit doleva k zámku Velké Losiny nebo si vyšlápnout k vodnímu dílu Dlouhé stráně. Pak začne silnice šplhat až do výšky 1 013 m n. m. na Červenohorské sedlo.

Zámek Velké Losiny: Čarodějnické procesy

Po sjezdu dolů k Lázním Jeseník můžete zvolit trasu na Zlaté Hory nebo neméně fotogenickou silnici 450 směr Karlova Studánka. Zde doporučujeme procházku po dřevěných horských lázních.

Dále lze pokračovat na jih na Rýmařov nebo si výlet ještě protáhnout na Vrbno a Zlaté Hory a vrátit se opět přes Červenohorské sedlo. Rychlé zatáčky ze severu potěší hlavně majitele výkonnější motocyklů.

4. Beskydy a Karpaty

Hory na východě Česka u hranic se Slovenskem nabídnou desítky krásných zakroucených úseků, jen je třeba vybrat ty se slušným asfaltem. Právě kvůli kvalitnímu povrchu je vyhledávaný úsek silnice 50 kolem hradu Buchlov na Buchlovice. Pozor, s hustým provozem ale souvisí i značné množství nehod!

Hrad Buchlov

Podobně známá trasa vede třeba k údolní přehradě Bystřička a hlavně dál z Rožnova pod Radhoštěm do Prostřední Bečvy. Tam začíná klikatá horská silnice s výjezdem až na Pustevny, která nabídne výhledy na nejvyšší hory Beskyd.

Tip na procházku? Určitě výšlap na Radhošť, fotka se sochou boha Radegasta by vám v albu neměla chybět. Další motorkářské hity vedou až ke státní hranici, jeďte například po silnice 481 na Soláň a pak to vezměte po 487 na Makovský průsmyk.

Na Pustevnách v Beskydech otevřeli šest let po ničivém požáru obnovenou chatu Libušín. (28. července 2020)

Na Slovensku se ale skoro neohřejete, trasa se po pár kilometrech vrací přes horské sedlo Bumbálka zpět na Moravu. A když už jsme tady, můžeme pokračovat až k údolní přehradě Šance a užít si zatáčky na silnici 56.



5. Cestou na Šumavu

Jižně od Prahy začíná krásné svezení až ve stoupání na Slapy, ale hlavně dál na silnici č. 105 v úseku Sedlčany – Milevsko. Odtud se při pěkném počasí vyplatí zajet na procházku nebo koupání u hradu Zvíkov, další fajn cestu plnou zatáček nabídne třeba silnice 138 od Písku kolem Temelína.

Letecký pohled na Lipno. V dolní části je Přední Výtoň, vlevo nahoře pak Lipno nad Vltavou a hráz.

Šumava je protkaná tolika krásnými motorkářskými silnicemi, že je těžké vybrat tu nejlepší. Rychlé svezení začíná na západě na státovce 27 mezi Klatovy a Železnou Rudou, pokračuje na trase ze Sušice do Kašperských Hor, kde na výletníky čeká jedno z nejstarších motocyklových muzeí v ČR.

A nemůžeme vynechat ani cestu z Volar na Lipno, která se také pěkně kroutí. V Lipně doporučujeme zpestřit si výlet využitím přívozu z Dolní Vltavice a pokračovat na Vyšší Brod.