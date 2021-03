Ze zámku do kláštera. Úzké serpentiny jsou pro Subaru BRZ dokonalé teritorium

Vybrat správnou silnici je polovina úspěchu zábavného svezení. Třeba takové Subaru WRX STI projeví své přednosti nejlépe na nějaké úzké lesní okresce s hodně náročným povrchem a ostrými vracáky, kde by většina sportovních aut poskakovala ze strany na stranu. Ostrým předokolkám zase sedí trochu rychlejší zatáčky s kvalitním asfaltem, kde se mohou opřít do předních pneumatik. Potom jsou tady auta jako například BMW M2 CS, ze kterých dostanete maximum až na závodním okruhu. Subaru BRZ vás ale pobaví prakticky za všech popsaných okolností. Sice ve srovnání se zmíněnými auty v mnohem nižších rychlostech, ale často s intenzivnějším řidičským zážitkem. Přesně proto jsem pro Subaru BRZ vybral úsek ze Zbiroha do Plas severně od Plzně. Tato silnice totiž kombinuje rychlé úseky s dokonalým, často úplně novým asfaltem a úzké vracáky v lesích, kde až do léta zůstává štěrkový posyp po zimě.