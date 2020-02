Užijte si běžky jako profíci. V Obertilliachu dobře znají i Koukalovou

Recept na skvělou dovolenou Vyzkoušeli jsme dnes spoustu dopravních prostředků. Jediné, co tu opravdu nepotřebujete, je auto. Vesnička je tak malá, že všude dojdete pěšky, všichni se tu znají a zdraví. Obertilliach je opravdu přívětivé místo pro skvělé běžkování a příjemnou dovolenou s rodinou. Tradice je tu jednou z nejvýznamnějších hodnot. A tak nezapomeňte ochutnat specialitu z Východního Tyrolska, které se říká „Osttiroler Schlipfkrapfen“ Nenechte se odradit tím, že to nejde vyslovit. V jídelním lístku to bude napsáno. Je to tradiční jídlo z místních surovin, které byly v zemědělské obci dostupné všem. V podstatě taková příloha s přílohou, ale opravdu lahůdka. A víte co? Já vás to rovnou naučím. Je to snadné. Připravíme si těsto z hrubé mouky, vajec, trošky vody a soli. Jako náplň jsou vařené brambory, které rozmačkáme a ochutíme solí a pepřem. Přidáme trochu pažitky, cibule a pórku a dobře zamícháme. Pak už můžeme vyválet těsto. Vykrajujeme kolečka a na každé položíme trochu náplně. Potom zmáčknutím okrajů uzavřeme kolečko do půlkruhu a dobře ho utěsníme. Jednu porci tvoří zhruba deset kousků. Vaříme je ve vodě, dokud nevyplavou na povrch a pak ještě asi dvě minuty. Jídlo budeme podávat s hnědým máslem. Necháme máslo rozpustit a zhnědnout. To pokrmu dodá příjemnou oříškovou chuť. Máslem polijeme hotové „Schlipfkrapfen“. Levné, ale chutné. Jako za starých časů. Nejlepší jsou ovšem v Obertilliachu. Tak dobrou chuť!