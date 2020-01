Pro nás nejbližší rakouský lyžařský obr přitahuje i nejlepší lyžaře světa

Vlastně správně se tento obří lyžařský areál jmenuje Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. To je však název příliš dlouhý, a proto jak mezi Čechy, tak i mezi Rakušany a dalšími národy zdomácnělo zkrácené Saalbach Hinterglemm nebo ještě častěji se říká prostě: „Jedeme do Saalbachu.“ (Vyslovujeme vždy „zálbach“.)

Páteřní část lyžařské zóny se koncentruje v malebném údolí Glemmtal, ležícího uprostřed hor mezi Zell am See a Kitzbühelem. Rozkládá se v délce asi deseti kilometrů od západu k východu a svahy na jeho obou stranách brázdí vleky a sjezdovky.

Jakousi hlavní a první vesnicí, kam většina návštěvníků zmíněného Skicirkusu zavítá, je právě Saalbach. Dnes už je téměř spojen se sousedním Hinterglemmem – centra obou míst dělí pouhé tři kilometry.

Celý týden byste klidně mohli trávit na zdejších severních a jižních svazích, kterými se vinou vesměs červené a modré, spíš sportovní tratě dlouhé až sedm kilometrů.

Salcburská zimní aréna však nabízí zajímavou přidanou hodnotu. A tou jsou výlety na lyžích do dalších dvou propojených oblastí – Leogangu a Fieberbrunnu, který už patří k Tyrolsku a připojil se k oblasti jako poslední.

Pro někoho jde o příjemné zpestření celodenního lyžování, pro jiné pak nabízí při dobrých sněhových podmínkách zejména oblast Fieberbrunnu, kde najdete možná nejzajímavější a nejromantičtější terény, skvělé možnosti jízdy ve volném terénu.

A právě tady se pravidelně jezdí světový seriál Freeride World Tour, soutěž nejlepších freeriderů světa. Na lyžích nebo snowboardech tu zdolávají dramatickou severní stěnu hory Wildseeloder (2 118 m).

Z umělého sněhového amfiteátru na vrcholu Lärchfilzkogel ve výšce 1 645 metrů sledují tisíce diváků, jak ti nejlepší lyžaři a snowboardisté světa překonávají převýšení 610 metrů s úseky prudkými až 70 stupňů. Záběry z 15 kamer včetně helikoptér se navíc promítají na obří obrazovce.

Divoké terény ve Fieberbrunnu Sněhový amfiteátr, odkud tisíce diváků sledují světový seriál Freeride World Tour.

Letos se jedna z pěti zastávek FWT pojede v první polovině března. A jde o sportovní událost, která skutečně patří pro tento kout Rakouska k nejvýznamnějším z celé zimy.

Dohromady v celé aréně Skicirkus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn napočítáte 67 lanovek, které mají vysoký rakouský standard, 28 z nich jsou kabinky, 22 jich je sedačkových.

Saalbach je klasickým příkladem, jak se v průběhu let zvedla v Rakousku i kvalita gastronomie nebo ubytování. Pětihvězdičkový hotel Puradies, který patří k nejmodernějším a nejlepším v celých rakouských Alpách, je jen špičkou ledovce. Už dávno ve zdejších stylových horských boudách nemusíte spoléhat jen na pořádně velký „wienerschnitzel“. I Saalbach se učí od sousedního Německa nebo Itálie a nabídka jídel je mnohem pestřejší.

Noční lyžování nad Hinterglemmem

K nejlepším posezením na zdejších sjezdovkách patří moderní Montana Royal Alpin Club na vrcholu lanovky Kohlmaisbahn, který se pyšní jak krásnými interiéry, kvalitním jídlem a obsluhou, tak i úchvatnými výhledy. Zastávka alespoň na kávu se určitě vyplatí.

Pro ty, kteří nechtějí zrovna lyžovat, je v celé zóně i okolí nepřeberný počet dalších možností. Návštěva stezky v korunách stromů se zavěšeným mostem Golden Gate, přírodní sáňkařské dráhy, běžkování, výšlapy na sněžnicích i skialpech, tenisová hala v Hinterglemmu, lezecká stěna v nedalekém Saalfeldenu nebo akvapark a muzeum autoveteránů v Kaprunu.

Do blízké budoucnosti má Saalbach velkolepé plány. Už za tři roky se celá oblast propojí dvěma kabinovými lanovkami se zónou Zell am See – Kaprun a nabídne lyžařům až 400 kilometrů sjezdovek. Tím by vznikla největší propojená lyžařská zóna Rakouska a jedna z největších na světě.