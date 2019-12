Na lyžích z tunelu na most. Sezonu jsme zahájili mezi závodníky na ledovci

Může se hodit Webové stránky: https://www.kaunertal.com/ Ceny skipasů - hlavní sezona: 47 eur pro dospělé/42 eur pro juniory a 30 pro děti. Vedlejší sezona (do 20. 12.): 43/39/26 eur. Otevírací doba: Lanovky a vleky jsou v provozu od 8.30 do 16 hodin. Lyžuje se od 28. září 2019 do 10. května 2020.

Jak se tam dostat: Z Prahy přes Rozvadov, Mnichov a Ga-Pa trvá 600 kilometrů dlouhá cesta zhruba sedm hodin. Bez většího zdržení se dá vyhnout i rakouským placeným dálničním úsekům, jen pozor, bez známky se nesmí do Landecker Tunnelu. Varianta bez poplatků vede po silnici 171 do Landecku, a odtud po silnici L76. Ubytování: Poblíž ledovce není možnost ubytování, hotely a penziony pro lyžaře jsou v údolí, odkud jezdí skibusy.