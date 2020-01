Máme sportovat venku, když je zima? Hlavně opatrně, míní experti

V zimě se nemá příliš rychle dýchat. Sportovní koučové a další profesionálové se však vyslovují pro pravidelnou fyzickou aktivitu po celý rok. Jak tato dvě doporučení spojit? Je rozumné provozovat venku sport, když je pod nulou?

Když jsou svaly v činnosti, produkují hodně tepla, a proto je příjemnější vyvíjet aktivitu na čerstvém povětří. „Nic nebrání tomu, abychom v zimě venku sportovali,“ uvedl pro francouzský týdeník L’Express expert na čínskou medicínu Gaëtan Olivier.

„V čínské medicíně je každý extrém špatný,“ zdůrazňuje Olivier. „Když se však dobře vybavíme, není důvod k tomu, aby nám sportování venku uškodilo.“ Ať už v zimě běháme, lyžujeme nebo jezdíme na kole, je nezbytné správně se obléci.

„Lidé si myslí, že teplota těla je stálá, ale to není pravda. Jádro má stále tutéž teplotu, ale skořápka, kterou tvoří kůže a končetiny, má různou teplotu,“ vysvětluje Hugues Chardonnet. „Tepelná sonda, která umožňuje regulovat naši teplotu, aby orgány dobře pracovaly, leží v mozku. Hlava a oči způsobují nejvyšší ztrátu tepla,“ upřesňuje.

„Bylo to v Montrealu za nejchladnější zimy století. Běhala jsem, i když bylo venku minus patnáct až minus dvacet pět stupňů. Jednoho dne bylo zvláště chladno. Po deseti minutách běhu na tvrdém sněhu mě začaly pálit oči,“ říká Pauline. Přes teplé oblečení, rukavice, teplé boty a šálu nedokázala chránit své oči před suchým a ledovým vzduchem. „Náš organismus neumí sám vyrábět teplo. Jediné, co umožňuje zahřát tělo, je pohyb. A když to nestačí, je třeba se dobře obléci,“ uvádí Hugues Chardonnet.

„Některým lidem vyhovuje sportovat v zimě venku. Zima je traumatem pro tělo, které tak spaluje víc kalorií, aby se zahřálo. Pro ty, kdo chtějí zhubnout, to může být zajímavé, ale jen za podmínky, že jsou vhodně oblečeni a že to provozují jen příležitostně,“ konstatuje Sébastien Assohou, trenér u agentury Just Coaching.

Zima také urychluje činnost srdce. To je při sportování dobrá věc, pokud ovšem nemáme srdeční onemocnění. Sébastien Assohou však varuje: „V zimě nikdy sportování nepřehánějte!“

„Kalorie jsou energie,“ připomíná Gaëtan Olivier. „Jestliže ztratíme příliš energie v zimě, nezbude nám na jaro. V té době můžeme pozorovat častější výskyt zánětu šlach,“ dodává.

„Tělo, s nímž jsme v zimě špatně zacházeli, je oslabené. Právě z toho důvodu je třeba při zimním sportování venku dávat pozor na jeho zahřívání. Zahřívání umožňuje uvádět šlachy, vazy a svaly do funkční teploty,“ říká Hugues Chardonnet.

I v zimě musejí průdušky zůstat teplé a vlhké, jinak může dojít k jejich nepříjemnému zánětu.

Zároveň je třeba dokázat se vzdát vytrvalostního sportu, protože zima může mít velmi negativní dopad na fungování plic. „Výkon plic je objem vzduchu, který obíhá v průduškách,“ vysvětluje Hugues Chardonnet. Jestliže vyvíjíme fyzickou aktivitu, je tento objem neuvěřitelný.

Za chladna se průdušky již nedokážou zahřívat. Musejí zůstat teplé a vlhké, a pokud tomu tak není, dochází k zánětu, který způsobuje astma při fyzické aktivitě. „Na to si musejí dávat pozor všichni sportovci. Proto se lyžařské závody ruší v závislosti na teplotě. Když je chladný a suchý vzduch, je třeba zmírnit intenzitu výkonu,“ dodává Chardonnet.