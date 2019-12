Ideální lyžovačka v Rakousku pro celou rodinu. Víme, kde ji hledat

Rodiče na lyžích chtějí něco jiného než děti. Adrenalinový freeride nejde dohromady se špuntem, který se teprve učí plužit. Celodenní polykání vertikálních kilometrů se nesnese s fňukáním puberťáka, který chce zalehnout na pokoj k Facebooku a PlayStationu. A naopak: mladého nabušeného sportovce nudí broušení upravených svahů se „stařečky“. Touží se vyblbnout.



Řešení je jednoduché – vybírat si areály s co nejpestřejší nabídkou lyžařských možností. Potomky pak podle věku strčíte do lyžařské školičky, necháte je řádit ve skiparku, pustíte je do volného terénu… nebo si chvíli užíváte společné rodinné lyžování a pak se rozjedete na sjezdovky různých obtížností a dáte si sraz dole u lanovky. Prostě čím rozmanitější středisko, tím líp.

Během let jsme s dětmi „na vlastní lyže“ otestovali sedm lokalit u rakouských sousedů. Poměr cena/výkon je tam příznivější než doma, a to i pro rodiny.

Nemusí tam být nutně hned na první pohled levněji (i když ani to dnes nelze vyloučit), ovšem české hory zkrátka nejsou tak strmé a vysněžené jako Alpy, pardon.