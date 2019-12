Prozkoumali jsme novinky v Zillertalu, největším lyžařském údolí na světě

Může se hodit Informace

Kompletní informace i v českém jazyce, včetně nabídky ubytování najdete na oficiální stránce www.zillertal.at Doprava

Z Prahy do Mayrhofenu je to 540 kilometrů, z toho naprostou většinu pojedete po dálnici.

Náš tip pro víkendové přejezdy

Vyhněte se častým zácpám u Kufsteinu a zároveň ušetřete za rakouskou známku. Za pumpou Holzkirchen sjeďte na silnici 318 a jeďte přes Tegernsee a následně po rakouské silnici 181.

Ubytování

Celé údolí nabízí cca 55 000 lůžek, 100% v rodinných hotelích a penzionech. Více info zde: http://www.zillertal.at/en/book.html

Permanentky

Ideální je zakoupení Zillertal Superskipass, který platí na všechna střediska v údolí. Cena čtyřdenní permanentky je 191,50 eur (4 900 Kč), mládež 15-18 let 153 eur (3 920 Kč), děti 6-14 let 86,50 eur (2 220 Kč).

Pro ranní ptáčata

Některé lanovky otevírají již v 7:30, resp. v 6:55. Více najdete na www.zillertal.at/early-morning-skiing

Freeride

Zillertal nabízí několik oblastí pro bezpečný freeride. Více na: www.zillertal.at/freeriden

Půjčovny a lyžařské školy

Najdete je na všech významných nástupních místech.