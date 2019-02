Osamocené Horehroní: parádní lyžařská dovolená v srdci Slovenska

Oblast Horehroní (slovensky Horehronie) najdeme na středním Slovensku, na horním toku řeky Hron. Tento horský region se rozprostírá na území okresů Banská Bystrica a Brezno. Ze severní strany jej ohraničuje hřeben Nízkých Tater, z jihu pak pohoří Muráňská planina, Veporské vrchy a Poľana a ze západu Kremnické vrchy.

Zima tu má opravdu co nabídnout. Ať už je to nejznámější lyžařské středisko Slovenska Jasná – Chopok, běžkařské tratě vedoucí po lesnatých hřebenech i horských loukách nebo úžasné skialpinistické túry a freeridové terény Nízkých Tater. Milovníci samoty tu najdou rozlehlá pohoří, která můžete prochodit na sněžnicích nebo s backcountry lyžemi a vyspat se na některé z horských salaší.

Na lyžařské prozkoumání oblasti jsme si vyčlenili týden času a opravdu jsme se ani jeden den nenudili. Sbalili jsme běžkařskou i skialpovou výbavu (tu jsme hodlali využít i na sjezdovkách) a vyrazili na východ.

V srdci Slovenska

Pokud pojedete z České republiky, tak logickým vstupem do Horehroní ze západu je Bánská Bystrica, jakési hlavní město středního Slovenska. Tady můžete například navštívit centrum s hezkým náměstím nebo známý památník SNP v podobě rozpůleného srdce.

Bánskou Bystricu ze všech stran obklopují hory a už tady můžete provětrat lyže. Běžkaři najdou hezké tratě u obce Králiky, ležící na úpatí Kremnických vrchů. Upravované stopy vedou na hřeben k lyžařskému centru Skalka a lákají na desítky kilometrů tratí.

My jsme na první akci vyrazili do střediska Šachtičky, ležícího na severním úbočí hory Panský Diel, zvedající se přímo nad Bánskou Bystricí.

Strmá příjezdová silnice prověří stoupavost vašeho automobilu a rozhodně byste měli mít připraveny zimní řetězy. V areálu najdete přes deset kilometrů sjezdových tratí, z nichž některé mají slušné parametry i pro sportovní lyžaře. Tady také začínají běžkařské stopy vedoucí na sever až do sedla Donovaly.

Zkrátka tu nepřijdou ani skialpinisté, na rozchození jsme nejprve vystoupali na vrchol Panský Diel skýtající hezké výhledy a pak se vydali do nedaleké obce Špania Dolina.

Špania Dolina

V této malebné hornické obci se ve středověku těžilo stříbro a měď a měděné pruty odtud prý vezl do Ameriky samotný Kryštof Kolumbus. Po strmém sjezdu do Španie Doliny jsme vystoupali na zasněžené haldy nad obcí a pak se vrátili přes sedlo Horný Šturec zpátky k parkovišti u lanovek.

Pod Ďumbierom na sjezdovkách i na běžkách

K nejvyšším horám Horehroní je třeba z Bánské Bystrice ještě urazit asi čtyřicet kilometrů po rychlé silnici vedoucí proti proudu Hronu. Jako ideální základnu pro lyžařské výlety můžete zvolit horskou obec Bystrá, Tále nebo sousední Mýto pod Ďumbierom.

Oblast má tři lyžařské areály v bezprostřední blízkosti. Nejznámější je bezesporu středisko Jasná – Chopok s moderními lanovkami a propojením ze severu i z jihu. Středisko disponuje více než 50 kilometry upravovaných sjezdových tratí a má také pestré freeride zóny. Nevýhodou Chopku je velká exponovanost sjezdovek vůči počasí, na hřebeni po celý týden foukala vichřice, takže my jsme si tu nakonec vůbec nezalyžovali.

Ski centrum Mýto

Ski centrum Mýto leží přímo nad stejnojmennou obcí a když na Chopku zuří orkán, tady může klidně svítit sluníčko. Hezká sjezdovka FIS parametrů se sedačkovou lanovkou umožňuje velmi kvalitní a cenově dostupné lyžování okořeněné výhledy na Nízké Tatry.

Pro děti a rodiny doporučujeme středisko Tále s kratšími, ale širokými a přehlednými sjezdovkami. Obě tato střediska umožňují vyžití i běžkařům. U Mýta je to asi 15km okruh mezi sedlem Pohanské a Dědečkovou chatou, na Tálích potom cca pěti kilometrový okruh vedoucí po golfovém resortu, včetně osvětleného kolečka pro večerní běžkování.

Aby byl výčet skoro úplný, zmiňme ještě další lokality. Pro sjezdaře je to vysoko položený skiareál Čertovica ležící ve stejnojmenném silničním sedle nebo sjezdovky Urbanov Vrch u obce Čierny Balog. Běžkaři se mohou vydat na stopy z obce Šumiac pod vrcholem a milovníci biatlonu mohou navštívit národní areál v Orblie s asi dva kilometry dlouhým okruhem.

Středisko Tále s kratšími, ale širokými a přehlednými sjezdovkami je vhodné zejména pro menší lyžaře.

Cestou necestou

Jak již jsme zmínili v úvodu, hory na středním Slovensku skýtájí nekonečné možnosti pro lyžařské tuláky nebo skialpinisty. Zdejší vrcholy nejsou ani moc špičaté ani moc placaté, takže se tu svezete z kopce a užijete si spousty výhledů. Oceníte také osamělost, moc lidí tu nepotkáte a spíše než na lyžaře narazíte na stopu vlka nebo rysa. Sbalte si tedy skialpovou výbavu nebo širší „backcountry“ lyže a vyražte do hor. Kdo je rád v přírodě sám, určitě mu Horehroní přiroste k srdci.

Mezi skialpinisty bezkonkurenčně vedou v Horehroní Nízké Tatry, podniknout lze výstup na Chopok, přejezd hřebene nebo náročný výstup na symbolický vrchol Slováků, Kráľovu hoľu. My jsme v této oblasti kvůli počasí a lavinovému nebezpečí podnikli „pouze“ výstup na chatu M.R. Štefánika pod Ďumbierom.

Cesta od parkoviště Trangoška vede převážně lesem po zelené značce, měří tři kilometry a nastoupáte na ní 600 výškových metrů. Kdo má chuť, může se zastavit v Jeskyni Mrtvých netopýrů, zimní speleologické exkurze je nutné domluvit dopředu. Sjezd od chaty zpět po stejné trase byl skvělou odměnou za vynaloženou námahu.

Hřeben Nízkých Tater od chaty M.R. Štefánika

Mnoho výletů můžete podniknout v národním parku Muráňská planina. My jsme na skialpech vyrazili ze sedla Zbojská a po červené značce vystoupali na

1 439 metrů vysokou Fabovu hoľu, nejvyšší bod Veporských vrchů. Obědovou pauzu jsme dali v sedle Burda, kde postavili nový srub s občerstvením, a vrátili se zpět na parkoviště. Kdo má více času, může ve srubu přespat a druhý den pokračovat kompletním přechodem Muráňské planiny.

Do třetice jsme vyrazili na běžkách na vrchol Klenovský Vepor. Tato hora je díky svému jedinečnému tvaru jasně rozeznatelná ze širokého okolí. Vyrazit můžete ze sedla Tlstý Javor, odkud je to na vrchol 12 kilometrů. My jsme za start zvolili zapadlou osadu Drábsko s malebnou kapličkou a hezkými dřevěnicemi. Počítejte s tím, že závěrečné strmé stoupání na vrchol musíte zvládnout pěšky, tedy bez lyží.