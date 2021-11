PODCAST: Tenerife připomíná Havaj. Pár nomádů projel celé Kanárské ostrovy

Rozmanitost. To je to, co na Kanárských ostrovech nejvíc zaujalo Martina. „Můžeš jít z pouště, přes tropický prales, nebo borovicový les až do nadmořské výšky okolo 4 tisíc metrů, kde je jedna z nejvyšších sopek na světě,“ popisuje ostrov Tenerife.

„Je to pořád Evropská unie a přitom je tam v zimě hezky teplo,“ uvádí Bára hlavní pozitivum Kanárských ostrovů, z nichž má nejraději malý ostrov La Gracioza. Prý proto, že tam nejezdí auta.

Dříve si bez problémů rezervovali ubytování na místě, které zrovna chtěli prozkoumat. Později si začali půjčovat obytné dodávky, protože jim daly větší svobodu. Letošní podzim se na Kanárské ostrovy chystají už se svojí dodávkou.

Bára vyučuje cizí jazyky online a Martin pracuje v oblasti v e-commerce, proto si mohou oba dovolit pracovat a zároveň cestovat. V podcastu promluvili mimo jiné i o úskalích, která tento moderní nomádský způsob života přináší. Bára navíc prozradila, proč jí ostrov Tenerife připomíná Havaj, kterou před lety navštívila.