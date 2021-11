Třetí dávka je ve světě vakcín běžná. Povinné očkování pomůže, říká Chlíbek

„Předpokládalo se, že dvě dávky budou stačit na rok a více. Ukázalo se, že jsou potřeba tři dávky. Je ale celá řada očkování, které má třídávkové schéma, příkladem tetanus, encefalitida nebo žloutenka typu C,“ říká profesor Chlíbek a naznačuje, že možná přijdou další dávky. „U takto nového onemocnění se nedá vyloučit prakticky vůbec nic. Virus je o krok před námi a může vždycky překvapit.“

Jen další chřipka?

Chování koronaviru se podobá chřipce, například se objevuje a zase mizí a neví se kam. Proto se Roman Chlíbek a další odborníci domnívají, že má covid potenciál stát se sezonní nemocí. „Je to respirační onemocnění, které má své vrcholy v podzimních, zimních a jarních měsících. Klidně se může stát, že bude potřeba posilující dávka vždy před očekávanou sezonou pro ty, kteří ji budou nejvíce potřebovat.“

Méně ohrožené skupiny obyvatel mohou doufat v jiný zdravotnický přípravek než očkování, ale podle Chlíbka tuto možnost v blízkém horizontu nevidí. „Žádný lék u jakéhokoliv infekčního onemocnění doposud nepřekonal účinnost vakcíny s výjimkou hepatitidy C,“ říká profesor Chlíbek.

Povinně se očkovat a dodržovat opatření

Zbývá nám tedy očkování jako jediná dostatečná ochrana před nákazou. Nařídit však povinné očkování se zdá z politického hlediska jako nemožné. Jedinou zemí, která bude od svých občanů vyžadovat očkování, je Rakousko, podle Chlíbka „disciplinovaný národ, který to pochopí.“

Itálie je dalším státem, který nařídil povinné očkování, ale pouze konkrétním profesním skupinám. „Zavést takové opatření chce hodně odvahy ze strany politiků. Stačí se podívat, jakou vlnu nevole to v Itálii vzedmulo. Není ideálnější čas než teď na to, abychom alespoň otevřeli diskuzi o zavedení nařízeného profesního očkování. Osobně bych ho považoval za prospěšné.“ Profesor Chlíbek si netroufá odhadnout, zda-li se k tomu budoucí vláda skutečně odhodlá, ale podle něj toto může fungovat jako pilotní projekt, který ukáže, zda zavést plošné očkování. „Nemyslím si ale, že je na to česká společnost připravena.“

Koalice SPOLU, jež vytvořila Národní institut pro zvládnutí pandemie, a koalice PirSTAN představila plán, kterého se hodlá budoucí vláda držet při boji s koronavirem. Tato strategie neobsahuje žádný revoluční přístup, který by zvrátil vývoj situace. „My máme určitou zásobu opatření, která již byla v minulosti vyzkoušena a nic nového pravděpodobně nevymyslíme. Musíme si vystačit s tím, co tu už bylo a různě je kombinovat, ale pokud nebudou dodržována, tak i sebelepší opatření je úplně k ničemu,“ upozorňuje profesor Chlíbek.