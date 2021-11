Vláda kvůli covidu přijme opatření k omezení sociálních kontaktů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil, že jednou z možností, kterou se bude vláda zabývat, je omezení hromadných akcí. Opatření by se podle něj měla dotknout především kontaktů mezi lidmi, které nejsou nezbytné.

Lockdown nic nevyřeší, řekl Babiš

„Děláme všechna opatření, abychom nešli do lockdownu, který nic nevyřeší podle vyjádření ministerstva zdravotnictví i dalších expertů,“ uvedl ve středu v rozhovoru pro Českou televizi Babiš.

„Jsme připraveni nouzový stav vyhlásit, pokud to situace bude vyžadovat,“ řekl také v rozhovoru pro MF DNES premiér v demisi. U nouzového stavu je ale problém, že k němu chybí žádost hejtmanů. Ti se ale dohodli s vládou, že nouzový stav není potřeba.

Testy ve středu potvrdily 18 004 nových případů covidu v Česku, o den dříve v úterý 25 864 nových případů, nejvíc za den od začátku epidemie. Nejhorší situace je na Moravě a ve Slezsku, některé tamní nemocnice jsou na hraně svých kapacit.

K omezení sociálních kontaktů vyzval i Válek

K omezení sociálních kontaktů vyzval ve středu občany i budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Třetí dávka očkování je podle něj klíčová. Na rozdíl od současné, končící vlády ale nesouhlasí s povinným očkováním lidí nad 60 let a některých profesí.

Budoucí vláda chce naopak znovu uznávat PCR testy pro vstup do restaurací i k využívání všech služeb a nechat na lidech, zda se naočkují, nebo si budou platit PCR testy, které platí 72 hodin a jejich cena je zastropována na 814 korun. Propláceny ze zdravotního pojištění ale být nemají.

„Rád bych vyzval seniory nad 60 let, aby pokud možno hned výrazně omezili sociální kontakty a co nejrychleji se naočkovali třetí dávkou,“ řekl ve středu Babiš. „Můžeme se proočkovat z té pandemie, to je jednoznačné,“ je přesvědčen předseda vlády. Nesouhlasí s návratem PCR testů pro možnost využívat všechny služby, jak chce budoucí pětikoalice. Právě to, že se uznávat přestaly, vedlo podle Babiše k novému růstu zájmu o očkování.