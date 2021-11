PODCAST: Energokrize Česka. Písařík šel na hranu a ukázal svázané ruce vlády

„Známý je Písaříkův citát ‚Podnikání je jako závody Ferrari - nesmíš se bát, že se odřeš. A dlouho mu to vycházelo‘,“ říká redaktor Martin Petříček, který se věnuje problematice energetiky. Pak mu to vycházet přestalo a chytil se do pasti. S sebou vzal 900 tisíc zákazníků, kteří si uprostřed turbulentního stavu trhu hledají nového dodavatele.

Na vině je dle mnohých Energetický regulační úřad. Podle Martina Petříčka to není tak jednoznačné. „Úřad může dělat jen to, co mu zákony umožňují. Pokud bychom hledali chybu, hledejme jí spíše u politiků,“ říká Petříček a dodává, že legislativa často reaguje až ex post.

Stát se nyní snaží pomoct lidem zatíženým desetitisícovými fakturami od dodavatelů poslední instance. Nástrojů, které má vláda k dispozici pro záchranu Čechů od energetické chudoby, není mnoho a jejich účinnost je omezena. V budoucnu se bude muset stát spolehnout na sebe a protlačit do svého energetického mixu více jádra.

Co se musí změnit, aby se podobná krize již neopakovala? Je reakce vlády Andreje Babiše na situaci dostatečná? Měla a může dělat víc? Je šance, že se brzy dočkáme poklesu cen? To vše se dozvíte v novém dílu podcastu Kontext.