Byla to bezstarostná doba, říká o časech před pandemií známý cestovatel

Petra Nováka zná snad každý nezávislý cestovatel v České republice. Autora knihy Travel Bible a populárního kurzu o levném cestování zastihla epidemie koronaviru v Česku. „Měl jsem nakoupeno několik letenek, takže už jsem měl být například v Izraeli, v Egyptě, ale nakonec jsem zůstal doma.

Do finanční ztráty se ale autor Travel Bible nedostal, i vzhledem k tomu, že na své cesty kupuje v podstatě jen zlevněné letenky. „Na jednu cestu mám voucher, na další by měla být nějaká refundace, navíc letenky nízkonákladových společností nejsou nijak drahé a další náklady s těmi cestami spojené nebyly.“

Teď, stejně jako ostatní milovníci cestování, pečlivě sleduje uvolňování opatření a nová omezení, která zavádějí všechny země světa v oblasti turistiky a cestovního ruchu.

„Před třemi měsíci jsem neměl žádné starosti, věděl jsem, kam a kdy chci vyrazit. Teď, v době koronavirové, se necestuje vůbec. Zatím je to pro mě jedna velká neznámá. Na nějaké cestování během dvou měsíců teď vůbec nepomýšlím.“

Petr Novák přesto doufá, že v blízké době dojde k uvolňování omezení a nová pravidla a opatření začnou fungovat, podobně jako tomu bylo po teroristických útocích z 11. září 2001. „Aerolinky se této nové situaci přizpůsobí. Jsem přesvědčený, že za rok už budeme všichni fungovat úplně normálně a budeme cestovat plus mínus všude. Některá pravidla, jako například testování na koronavirus, už budeme považovat za samozřejmá,“ myslí si.

Navíc se domnívá, že lidé, kteří vyrazí hned v první vlně, si budou moct na některých místech užít ojedinělou atmosféru bez lidí a bez turistů. „Objeví se také nějaké úspory v souvislosti s ubytováním, protože ceny nebudou tak našponované,“ domnívá se.

Nezávislí cestovatelé si už v současnosti sdílejí detailní informace o budoucích cestách na sociálních sítích a sledují i nabídky levných letů. „Už jsem byl na vážkách, že bych koupil levnou letenku na Nový Zéland a do Austrálie v zimě.“

Co nejdelší cesta, co nejvíce zážitků

Petr Novák je autorem v Česku velice populárního kurzu o travelhackingu. Tento pojem původně vznikl ve Spojených státech a používal se v souvislosti s cestováním, které využívá nalétané letecké míle, bonusové letenky a výhody hotelových programů. V Evropě a v Česku se podle Nováka tento termín využívá pro jakékoli nestandardní způsoby cestování, hledání levných letenek a možností levného ubytování. „Nesnažím se ale cenu tlačit, co nejníž to jde, protože tím snižuji i komfort, na který jsem nějakým způsobem zvyklý,“ tvrdí Novák.

Cílem a hlavní motivací travelhackingu je hlavně být co nejdéle na cestě a zažít co nejvíce zážitků. Jedna z cest Petra Nováka například trvala sedm měsíců. „Na této cestě jsem normálně pracoval, protože pro moji práci mi stačí jenom připojení k internetu a notebook,“ říká. Nouzový stav v Česku ho z hlediska práce vlastně ničím nepřekvapil. „Pro mě je to vlastně běžný pracovní režim, podobným způsobem už funguji dlouho, pro mě je to vlastně standardní situace.“

Novák tvrdí, že v poslední době zaznamenal větší poptávku cestovatelů po tom, aby mohli na svých cestách pracovat nebo aby si celý výlet zorganizovali vlastní cestou. „Určitě je těch lidí víc než před deseti lety. Poptávka se samozřejmě zvětšuje i v souvislosti s tím, že se zvětšuje počet služeb pro nezávislé cestovatele. Lidé, kteří se báli odjet na vlastní pěst, najednou zjišťují, že to není žádný problém.

Travelhacking podle Nováka umožňuje naplánovat si i klasickou dvoutýdenní relaxační dovolenou. „Naplánovat se dá cokoli. Osobně se snažím, aby ty cesty nebyly jednotvárné. Jezdím sám i s partnerkou, měl jsem v plánu otestovat si i klasický zájezd, na kterém jsem nikdy nebyl. Snažím se, abych si otestoval všechny možnosti, luxusní hotely i spaní pod širákem uprostřed divočiny.“