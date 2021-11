Nic pro ustrašence. V New Yorku nabízejí adrenalinové schody na mrakodrap

Žádné zábradlí, zdi, výhledy z malých oken. Jen schody, stále rostoucí výška a nebe nad hlavou. Nový adrenalinový výstup po vnějších schodech mrakodrapu 30 Hudson Yards je pro zájemce v New Yorku k mání od 9. listopadu. Podle agentury AP je atrakce určena milovníkům vzrušení a nedá se srovnat s ničím jiným v New Yorku.

Výstup stojí 185 dolarů (přibližně 4 tisíce korun). Nejprve zájemce čeká bezpečnostní prohlídka, jejíž součástí je i dechová zkouška na alkohol. Pak už se návštěvníci rozdělí do skupin po osmi lidech, nasoukají do modrých kombinéz, jež zabrání pádu jakéhokoli předmětu z jejich těl, nasadí si speciální bezpečnostní popruhy a připoutají se ke konstrukci stavby, aby mohli začít stoupat.

Po železných stupních se startuje od první vyhlídky zvané Útes (už odtud jsou lidé dole malí jako mravenci) až po tu poslední – Vrchol. Odměnou za nelehký výstup do výšky 387 metrů jim bude neopakovatelný výhled na město pod sebou až do New Jersey. Pokud se odváží a na patách se vykloní z mrakodrapu do prostoru, mohou si prohlédnout o něco nižší, zato o mnoho slavnější Empire State Building.



Organizátoři slibují, že adrenalinový výstup bude otevřený téměř za každého počasí – za deště, při sněhu i za slunečných dní, zavírá se pouze v zimě, kdy teplota klesne 5 stupňů pod nulu, nebo pokud nastanou nebezpečné povětrnostní podmínky.

Paty na okraj, pokrčit kolena

Průvodkyně Anissa Barbatová svou skupinu nahoře přivítala konstatováním: „Tak jsme na vrcholku světa“. Pak se vyklonila, rozpažila ruce a pověsila se nad město, přičemž pád odvrátily jenom popruhy. „Dejte paty na okraj, pokrčte kolena a vyvěste se ven,“ radila všem.

Nebylo to příjemné ani těm, kdo měli za sebou bungee jumping, zejména ne, když si uvědomili, že od ulice pod nimi je dělí pouze devítisekundový let, po němž by následovala jistá smrt.



Organizátoři očekávají, že novinka přiláká lidi, kteří vyhledávají nebezpečí, i ty, kteří si budou chtít dokázat, že zvládnou překonat strach z výšek. „Pro někoho to bude úžasná zkušenost, která jim změní život,“ míní Barbatová.



„Výklon“ do prázdna trvá 30 až 40 sekund a i ti, kdo se výšek nebojí, po návratu do svislé polohy na plošině mají pocit úspěšného výkonu,“ dodala.