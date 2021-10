Díky optickým iluzím a odrazům dokáže nová vyhlídka zmást smysly tak, že příchozí doslova ztratí pevnou půdu pod nohama. Mrakodrap One Vanderbilt je čtvrtou nejvyšší budovou v New Yorku, nad Manhattanem ční do výšky 427 metrů.

Na vyhlídku zájemce vyveze prosklený výtah, který 300 metrů ujede za 42 sekund. „Není to jen pozadí na Instagram nebo podívaná. Naším cílem bylo hlavně inspirovat,“ citoval ceník The New York Times 42letého designéra, který vystupuje pod jménem Kenzo Digital.