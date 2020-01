Melbourne je Mirek Dušín mezi městy. Vypadá, jako by ho postavil počítač

Vzal jsem si jeho ruku do dlaně. Nebyla to ruka, klokani přece nemají ruce, ale tlapy, pořádné pracky, srstnaté, špinavé a s černými drápy. Stiskl jsem ji, on ohnul prsty a sevřel mě pevně, mužně, žádný ryboleklý pozdrav. Lehl jsem si k němu, na dřevěnou podlahu, v dřevěné otevřené boudě, postavené na žluté trávě ve Wildlife Parku v městě Ballarat, 80 km od Melbourne. Byl opřený o pravý loket, noblesně rozvalený, ocas natažený, koule vyvalené, ztělesněné štěstí klokaního života, z břicha se mu linul brumlavý zvuk, jak byl přežrán, zcela nasycen. Položil si hlavu na moje rameno a funěl do ucha. Dech mu nepáchnul, naopak, voněl po seně.