Australská škola zakázala dívkám legíny. Příliš rozptylovaly spolužáky

Škola podle australské rozhlasové stanice 3aw zákaz vydala v pátek na svém studentském webovém portálu prohlášení, ve kterém zákaz zdůvodnila tím, že dívky nošením legín příliš rozrušují své spolužáky.

Podle jednoho z učitelů je to dokonce to samé, jako kdyby do školy chodily v bikinách. Ze školních stránek tento text sice po několika hodinách zmizel, zákaz však stále platí.

Rozhodnutí školy vyvolalo odpor jak u studentů, tak u jejich rodičů. Škola tím podle nich pouze podporuje genderové stereotypy a zákaz považují za zpátečnický.

Předsedkyně australské rodičovské rady toto rozhodnutí označila směšné s poznámkou, že zákaz jako by pocházel z minulého století.

„Mám tři syny, kterým je 13,14 a 16 let a ti si ani nevšimnou, že dívka má na sobě legíny,“ řekla v rozhlasovém vysílání. Podotkla také, že tento druh oblečení není v Austrálii nic neobvyklého a nosí je i muži. Odmítla také přirovnání k bikinám.

„Pokud se chlapci nedokážou soustředit, není to jejich problém?“ ptal se jeden z komentátorů.

S legínami mají problém také v USA

Problémy s nošením tohoto typu oblečení mají i někteří lidé ve Spojených státech. V roce 2016 v Kansasu vyvolala podobné rozhořčení u školního personálu jedenáctiletá středoškolačka, která přišla na vyučování právě v legínách. Škola jí tehdy ani nedovolila zavolat matce, aby jí přinesla jiné kalhoty a nutila ji nosit vypůjčené tepláky.

Letos také vzbudil pozornost médií protest na katolické univerzitě Notre Dame v Indianě. Vyvolal ho dopis ženy, který se objevil v tamních studentských novinách. Rozčílilo ji, že se během mše musela dívat na studentky v legínách.

„Styděla jsem se za všechny mladé dívky na mši,“ popsala své rozhořčení. Podle ní jejich nošením dobrovolně příliš odhalují své intimní partie a apelovala na všechny studentky, aby tento druh oblečení přestaly nosit.

Její dopis však měl opačný efekt a vznikla protestní akce, která nabádala studenty nejen ženského pohlaví, aby do školy přišli právě v legínách.