Pozor, děti, mohou vás tu zneužít. Melbourne chce do kostelů varovné cedule

Návrh představil melbournský radní Nic Frances Gilley, který vyzval australský spolkový stát Victoria, aby po všech kostelech požadoval ujištění, že jejich zaměstnanci a spolupracovníci budou dodržovat zákon o povinném hlášení.



Pokud tak neučiní, měly by prostřednictvím výstražné cedule návštěvníky před vstupem do církevní budovy upozornit, že dětem uvnitř hrozí potenciální nebezpečí ze strany kněžích.

Návrh souvisí s novým zákonem, který Victoria přijala minulý měsíc. Podle něj jsou náboženští vůdci povinni hlásit úřadům každé zneužívání dětí, o kterém se dozvědí. A to i za předpokladu, že se tak stane při svaté zpovědi.

Takovou povinnost už tady mají policisté, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, porodní asistentky a další povolání. Proti zákonu protestuje řada katolických kněží, a to právě kvůli povinnosti oznámit zneužívání přiznané ve zpovědnici.

Vatikán v červenci prohlásil, že s opatřením nesouhlasí. „Jakákoliv politická akce nebo legislativní iniciativa cílená na prolomení nedotknutelnosti svaté zpovědi by představovala nepřijatelný trestný čin proti svobodě církve,“ uvedl.

Podle Gilleyho je však úkolem vlády jasně informovat lidi o rizicích navštěvování takových institucí. Návrh podle Newsweeku podal proto, že má sám s církví bohaté zkušenosti, neboť 23 let působil jako anglikánský kněz.

V roce 2008 nicméně církev opustil a napsal otevřený dopis, ve kterém prozradil, že byl jako dítě sám sexuálně zneužíván. Jeho návrh podpořila také primátorka Melbourne Sally Cappová. „Naším hlavním cílem je zajistit, abychom měli ve městě bezpečná místa, a to zejména pro děti,“ uvedla v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Radio 3AW.

Melbournský katolický arcibiskup Peter Comensoli nicméně v srpnu prohlásil, že by šel raději do vězení, než aby porušil zpovědní tajemství. Uvedl, že by sice člověka, který se mu přiznal ke zneužívání dětí vyzval k přiznání na policii, ale sám by ho neudal. Dočkal se kvůli tomu kritiky ze strany veřejnosti.



Australská média věnovala na jaře velkou pozornost případu kardinála George Pella, který zneužil dva chlapce. Soud ho za to poslal na šedesát let do vězení. Pell obvinění odmítá a proti rozsudku se odvolal.