Sledovat porno jen s ověřeným obličejem, navrhuje vláda v Austrálii

6:40 , aktualizováno 6:40

Technologie na rozpoznávání obličejů by v Austrálii brzy mohla sloužit nejen k chytání zločinců. Tamní vláda totiž navrhuje, aby se svou tváří musel prokázat každý, kdo by si chtěl doma pustit pornografické video. Díky tomu by se k nevhodnému obsahu neměly dostat děti. Opozice ovšem kritizuje nepřiměřený zásah do soukromí občanů.