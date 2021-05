Abeceda karavanisty. Na co se připravit, než pořídíte obytňák

Co byste poradila zájemcům, kteří přemýšlejí o koupi karavanu?

Nejzákladnější rada je, že než si vůbec něco koupíte, auto nebo karavan si půjčte. Jedna věc jsou romantické představy, druhá realita. Když si to vyzkoušíte, třeba zjistíte, že takový styl cestování pro vás není. Další věc je, že obytňáky i karavany mají různé vnitřní uspořádání a to, co vyhovuje jedné rodině, nemusí vyhovovat druhé. Proto doporučuji každému investovat peníze do pronájmu, byť se může zdát, že je to drahé, ale těch 30 až 50 tisíc korun na dovolenou se při výši investice do případného nákupu vyplatí.

Nepsané pravidlo je, že čím víc jedete na sever, tím víc můžete být mimo kempy, čím víc jedete na jih, tím víc v nich musíte být.