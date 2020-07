Výlet do nejstaršího autokempinku v republice. Na Annín dohlíželi estébáci

Ten památný letní den roku 1969 si dodnes dobře vybavuji. Je sobotní ráno, rodiče zamykají náš klatovský byt a míříme přes ulici do garáže. Nové tranzistorové rádio, výkřik tehdejší socialistické techniky, mi přikázali strčit do tašky. „Nemusí ho každý vidět, ještě by nám sousedi záviděli,“ obávala se máma.