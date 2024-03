Kapverdy jsou perla uprostřed Atlantiku. Bílé pláže, ferraty i život pod sopkami

Mezi největší dobrodružství lidstva patří bezesporu objevy. Zámořskému dobrodružství vždy kralovali Portugalci. Portugalské karavely si podmanily moře také díky obrovské podpoře prince Jindřicha Mořeplavce. Plavily se do Afriky, na Dálný východ i do srdce jihoamerického kontinentu. Portugalsko tak dobývalo země, hromadilo bohatství a do Evropy přinášelo dosud nevídané věci a poznatky.