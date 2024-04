Jak voní Barma a jak chutná Kolumbie. Slepá cestovatelka vypráví

V sedmi letech vám lékaři diagnostikovali cukrovku, která nakonec vedla k těžkému postižení oční sítnice. Od třiceti let trpíte praktickou slepotou. Co rozeznáte?

Nejsem úplně slepá, ale vidím pouze trubicově na jedno oko. Je to, jako bych se dívala na svět zamlženou trubkou, kolem které je černo. Takže když jdu a dívám se před sebe, nevidím si pod nohy. Jakmile se setmí, nevidím vůbec nic. V určitých situacích jsem úplně nevidomá. Například mobil je ale hodně kontrastní, takže displej docela dobře rozeznávám.

Ráno jsem chodila na opuštěné pláže, kolem mě vřískali papoušci, létaly opice a já si řekla, že tohle chci zažít znovu. A rozhodla se cestovat.