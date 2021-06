Od narození nevidí, deset let prožil v dětském domově, ale přes to všechno je životním optimistou, který razí heslo, že nic není nemožné. A tak Petr Haluška ve středu usedne do závodního speciálu, který z nuly na sto zrychlí za necelé čtyři vteřiny, a na Masarykově okruhu za pomoci navigátora objede několik měřených kol.