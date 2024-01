São Miguel je zázrak Azorských ostrovů. Láká na hory, pláže i termální koupání

Azorské ostrovy jednoznačně patří k evropské exotice. Ne že by se vám tu nad hlavou houpaly kokosy, to ne. Přesto tu paří slunce, burácejí vlny oceánu, lije jako z konve a mimořádných zážitků vás tu čeká možná víc než třeba na Havaji, s níž jsou Azory pro svou neuvěřitelnou zeleň často srovnávány. Řadí se také k nejlepším destinacím na světě pro milovníky přírodní turistiky. Já bych je ještě šeptem přidala na seznam míst bez davů turistů. Možná se to však trochu změní, protože z Prahy na São Miguel, největší z devíti Azorských ostrovů, začala létat přímá linka.