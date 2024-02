Nastavte kompas na samotu. Krásné a mile zapomenuté ostrovy Evropy

Sbíráním jantaru rozesetého v písku pláží se prý dá slušně vydělat. Největším pokladem je tu ale božský klid.

Schiermonnikoog, Nizozemsko

Už jen pokus vyslovit správně název tohoto ostrova vás může potrápit. Je to ale asi to jediné příkoří, kterého se na vás tento necelých 200 kilometrů čtverečních rozlehlý střípek souše dopustí. Jinak je nad očekávání vlídný. A místní, žije jich tu stěží devět stovek, mu stejně neřeknou jinak než Schier. To už se vyslovit dá bez obtíží.

Proč byste se ale měli nechat zlákat právě sem? Odpověď záleží na vaší fantazii. Na tom, jestli si sami sebe dokážete představit u těch nejčistších, a přitom naprosto liduprázdných pláží Evropy. Po kterých se jen tak bezcílně touláte – pěšky, protože autem tu mohou jezdit jen stálí obyvatelé – a přitom třeba sbíráte kousky jantaru poztráceného v písku. Taky tu můžete jezdit mezi písečnými přesypy zdejšího národního parku na kole. Nic náročného, protože horizont tu nevytváří vrcholky hor, jen nedozírné moře.

Kromě podivování se nad krásami přírody tu dohromady ale vážně není moc co dělat. A právě v tom je kouzlo Schiermonnikoogu.

Můžete tu vypnout. Doslova, protože mobilní pokrytí tu za moc nestojí. Cesta na tento západofríský ráj neuspěchané pohody vede jen jedna, trajektem z vesnice Lauwersoog. Podstoupíte ji?