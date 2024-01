Kam na dovolenou v roce 2024? Cestovatelé vybrali nejlepší destinace

Pokud už víte, že letos určitě chcete jet na dovolenou, ale zatím nemáte ponětí, kam by to mělo být, mohou vám následující řádky ulehčit výběr. Server Tripadvisor vydal každoroční výsledky ankety cestovatelů z celého světa, kteří vybírali nejlepší světová a americká města, nejhezčí pláže, ale i nejlepší místa, kam se vydat za skvělým jídlem. V sekci evropských měst se Praha umístila na 17. místě, ovšem ve světovém výčtu měst už se do žebříčku Top 25 nedostala.

Vítězem se, už poněkolikáté, stala Dubaj, kde se podle cestovatelů ideálně mísí moderní kultura s historií, nakupováním a zábavou na světové úrovni. Doporučují hlavně představení v tamní opeře, trhy se zlatem nebo výlety do pouště. V závěsu, tedy na druhém místě, se umístilo Bali, které podle Tripadvisoru vypadá jako oživlá pohlednice. Někteří Bali dokonce označují za nejkrásnější perlu Indonésie. Třetí místo obsadil u cestovatelů velmi oblíbený Londýn, který má nezaměnitelnou energii a cestovatelé pravidelně zmiňují, že žádné dva dny v Londýně nejsou stejné.

Dubaj Bali

Pokud prahnete po přírodních scenériích, které vypadají, jako kdyby je někdo vystřihl z dokumentárního filmu, vydejte se do nepálského Káthmándú. Právě toto místo vyhrálo první místo v žebříčku přírodních destinací. Cestovatelé si chválili cenovou dostupnost tamních hotelů a restaurací, ale i nádherné historické památky, chrámy, svatyně a dechberoucí přírodní scenérie. Na druhém místě se umístila vietnamská zátoka Ha Long známá hlavně pro své krasové útvary. Třetí místo si vysloužila i mezi Čechy velmi oblíbená egyptská Hurghada. U té cestovatelé nejčastěji zmiňovali krásné korálové útesy, azurově čisté moře, ale možnost výletů do pouště, a to nejen za pyramidami, ale i za dobrodružstvím.

Pokud patříte mezi milovníky dobrého jídla, měli byste se podle cestovatelů rozhodně vydat do Hanoje. Právě toto vietnamské hlavní město totiž nabízí nepřeberné množství stánků, restaurací a bufetů za velmi příznivé ceny. Na druhém místě se oprávněně umístil Řím. Město kombinující historii, a to nejlepší z gastronomie zaujme každého, kdo miluje italské chutě.

Třetí místo si vysloužila řecká Kréta, která nabízí krásné moře, a i díky tomu nepřebernou nabídku ryb a mořských plodů. A k tomu lokální ovoce a zeleninu. Vyzkoušet určitě musíte třeba rakomelo, tedy tradiční řecký digestiv, který se dříve používal na bolest v krku a na kašel. Ostatně, vyrábí se mimo jiné i z medu a koření, jako je skořice nebo kardamom.