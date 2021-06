Dovolená ve Španělsku. Granadu zdobí maurský palác i vášnivé flamenco

Něco navíc o Granadě Leží na soutoku vodních toků řek Genil, Darro, Beiro a Monachil.

Řeka Genil se pak vlévá do řeky Guadalquivir, která ústí do Atlantského oceánu.

Jejím symbolem je granátové jablko, je na znaku i vlajce města. Má 233 tisíc obyvatel.

Létá se sem s přestupem v Barceloně nebo v Madridu.

Letiště je 17 kilometrů od města a autobus vás do centra doveze za 3 eura.

Nebo můžete jet z Prahy do Malagy a vlakem 125 kilometrů do Granady.

Ve městě jezdí takzvaně lehké metro v délce 16 kilometrů.