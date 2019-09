Výlet do rakouského ráje. Tady se vyrábí bílé víno, které chrání UNESCO

Pod obrovskou rozkvetlou lípou zakrývající takřka celý rozlehlý dvůr stojí paní Christine. Drobná energická žena vypráví, jak právě tady, v mohutném údolí Dunaje v Dolním Rakousku, před mnoha staletími pěstovali víno. A zůstávají tomuto řemeslu věrni dodnes.

Paní Christine Saahsová se svým manželem Antonem jsou současnými vládci vinařství Nikolaihof ve vyhlášené vinařské oblasti Wachau zapsané na seznamu UNESCO. Na dvaadvaceti hektarech hospodaří podle nejpřísnějších biodynamických směrnic. Navazují na tradici, která v obci Mautern u Dunaje započala před dvěma tisíci lety. Římané tu tehdy měli důležité sídlo střežící brod přes řeku. A samozřejmě také vinice a vinné sklepy.

Jeden ze sklepů se zachoval právě pod sídlem Nikolaihof. I díky tomu, že po staletí se o něj starali mniši, protože tu byl klášter. Až na začátku 19. století jim byl sebrán v rámci sekularizace a na konci téhož století ho získala rodina Saahsů.

„Moji předci ho získali od šlechty, která se o vinařství nestarala a ani jí to příliš nezajímalo. A tak celé hospodářství chátralo,“ vysvětluje paní Christine a míří do jednoho ze sklepů.

Jakmile došlápne pod poslední kamenný schod, má na dosah několik dubových sudů, z nichž největší má objem dvanáct tisíc litrů. Tři sudy nesou jména a data narození dětí paní Christine. Vybraná vína v nich zrají až dvacet let.



Samotné sudy vydrží zhruba půl století. Není divu, že o produkci, zejména ryzlink a veltlínské zelené, z nejstaršího vinařství ve Wachau stojí po celém světě. Zhruba sedmdesát procent produkce z Nikolaihof míří do zahraničí a hlavně zámoří. A paní domu je na to náležitě hrdá.

Heuriger, speciální vinárna

Naštěstí není v oblasti Wachau o další kvalitní vinařství nouze. Ideální je objevovat je ze sedla jízdního kola. Dolní Rakousko je protkané cyklostezkami (zhruba 1 600 kilometrů) a ta páteřní vede kolem Dunaje (více v článku Dunaj jako největší atrakce. Zkusili jsme jízdu po rakouské magistrále). Z této stezky se však dá snadno odbočit a zamířit do některé z vesnic v okolí.

Jen stěží byste v malé vísce nenarazili na takzvaný heuriger. Jde vlastně o vinárnu, ve které se smí prodávat pouze víno, které vypěstoval její majitel.

Právě nejvíc je jich v Dolním Rakousku a speciálně v oblasti Weinviertel severozápadně od Vídně.

Heurigery se řídí zvláštními pravidly, nesmí se v nich například podávat teplé občerstvení, často jde jen o pár stolů na zahradě statku a otevřeno může mít jen několik měsíců v roce. V celé oblasti jich jsou stovky. První byly založeny v 18. století na základě dekretů císaře Josefa II.

V malé obci Zellerndorf je v jedné uličce devadesátka vinných sklepů.

Na několik jich můžete narazit například v obci Zellerndorf. V místní úzké ulici Maulavern stoupající ze západního okraje obce do okolních polí je vstup do devadesáti vinných sklepů. Každý z nich se pyšní ojedinělou barevnou výzdobou a kováním vstupních dveří.

Vytvořili je tu postupně vinaři a sklepení často vedou pod zemí dlouhé desítky metrů. Přesné mapy neexistují. Jen každý vinař zná svůj sklep. A někteří majitelé provozují právě heurigery. Servírují své víno, studené mísy a provádějí zájemce po podzemních chodbách.



Dvacet kilometrů chodeb

Z malebného Zellerndorf už je to jen kousek do Retzu. Čtyřtisícové městečko u českých hranic má bohatou historii. Kromě toho, že ho před staletími dobyli husité a později i švédská vojska při třicetileté válce, se tu odnepaměti pěstuje víno. A to je vynikající kvality. V okolí je 4 200 hektarů vinic a kdysi si vyváželo až do Petrohradu.

V okolí obce Retz v Dolním Rakousku je přes čtyři tisíce hektarů vinic.

Vinice si lze nejlépe prohlédnout z nadhledu. Kilometr od městečka na kopci Kalvarienberg stojí překrásný mlýn z 18. století. Bílá stavba září do dálky a láká turisty. Z Retzu k ní vede stezka. Je to jediný funkční větrný mlýn v Rakousku. A hned vedle něj je samozřejmě heuriger. Vše patří už po šest generací rodině Bergmannových.



Také v samotném Retzu je mnoho dalších vinařství. Dokonce i město už patnáct let nechává dělat své vlastní víno. Na konci září se pak v Retzu konají vinařské slavnosti, na které se sjíždějí lidé z širokého okolí i Čech. „Při vinobraní z kašen na náměstí teče víno,“ popisuje místní průvodce Jaroslav Hladík, který detailně zná historii města.

Sám provádí české turisty po mlýně i po další unikátnosti – Retzském zážitkovém sklepení. „Jde o propojený systém sklepů pod městem. Měří přes dvacet kilometrů a rozkládá se ve třech patrech,“ vykládá s tím, že žádný přesný plán největšího historického vinného sklepení v Rakousku neexistuje.

Chodby vytvořené v pískovci se pospojovaly víceméně náhodně, když si místní vinaři budovali vlastní sklepy. Teď už v nich víno není, ale dozvíte se hodně o jeho historii.