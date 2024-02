Jak si zpříjemnit cestu do Alp. Vyhněte se kolonám a zajeďte si na výlet

Není to dlouho, co jsme o víkendu cestou z Alp objížděli Německem padesátikilometrovou kolonu na dálnici mezi Kufsteinem na tyrolsko-bavorských hranicích a Mnichovem. Přitom obě tato parádní města by sama o sobě stála za návštěvu. A takových lokalit je po trase řada.

Pokud je před vámi putování na zimní dovolenou do (nebo pak z) Alp a nezbývá vám něž využít k přesunu sobotních, případně nedělních denních časů, máme pro vás zajímavé tipy na místa a aktivity v Rakousku a Německu, kde přečkáte největší tlačenice na dálnici a jako bonus si rozšíříte obzory o našich jižních sousedech.