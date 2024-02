VIDEO: Těžká zimní pohoda v Rakousku. Filzmoos rozhodně není jen o lyžování

Do rakouských Alp se v zimě většinou jezdí hlavně kvůli lyžování. Strávit jím celou dovolenou v malebné vesničce Filzmoos by ovšem byla velká škoda. Sjezdovky tu sice nemají vůbec špatné, ale mimo ně je nabídka různých aktivit a zážitků tak velká, že by byla škoda ji nevyužít.